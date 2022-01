Cyriel Dessers gaat om ‘contractuele redenen’ mogelijk naar Afrika Cup

Woensdag, 5 januari 2022 om 18:17 • Mart van Mourik

Odion Ighalo reist mogelijk niet met Nigeria naar de Afrika Cup. De spits was geselecteerd door bondscoach Gernot Rohr, maar volgens Goal kan hij om ‘contractuele redenen’ niet deelnemen. Ighalo komt uit voor Al-Shabab FC uit Saudi-Arabië, en in de verbintenis zou een clausule staan die hem verbiedt namens zijn vaderland in actie te komen tijdens de Afrika Cup. Rohr denkt nu aan het oproepen van Cyriel Dessers.

Ighalo werd naar verluidt gezien als derde keus voor Rohr, die eerder afzeggingen kreeg van Victor Osimhen (Napoli) en Paul Onuachu (KRC Genk). Ondanks de clausule in het contract bij Al-Shabab besloot Rohr zijn pupil toch op te roepen. De werkgever van Ighalo lijkt echter een stokje te steken voor de plannen van de bondscoach, daar er logischerwijs gewezen wordt op het contract. Bovendien had de 32-jarige Ighalo al afscheid genomen van de Super Eagles, die wegens de offensieve problemen hoopten op een tijdelijke terugkeer van Ighalo.

De Nigeriaanse federatie en de Afrikaanse confederatie hebben de hoop niet opgegeven en zijn nog altijd in gesprek met de clubeigenaren van Al-Shabab over een speciale regeling. Mocht Nigeria uiteindelijk toch aan het kortste eind trekken, dan zou Dessers in beeld komen. De berichtgeving van Goal is overigens nog niet bevestigd.

Dessers maakte tweemaal eerder uit van de Nigeriaanse selectie. In oktober 2020 zat hij zonder speelminuten bij de wedstrijdselectie bij het oefenduel met Algerije. Vier dagen later maakte de spits van Feyenoord zijn eerste officieuze minuten namens de nationale ploeg tegen Tunesië, al kwam hij niet tot scoren. Mocht Dessers daadwerkelijk vertrekken naar de Afrika Cup, dan zullen de Rotterdammers hem in ieder geval tot 19 januari moeten missen.