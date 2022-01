Coronavirus dringt trainingskamp van Ajax binnen

Woensdag, 5 januari 2022 om 16:25 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:22

Het coronavirus heeft het trainingskamp van Ajax bereikt. De Amsterdammers verblijven momenteel in Zuid-Portugal, waar ‘verschillende spelers’ een positieve test hebben afgelegd. Om welke spelers het gaat is niet bekend. Volgens de berichtgeving van De Telegraaf en Voetbal International heeft de club de besmette spelers in een aparte groep geplaatst.

Ajax wil niet diep ingaan op het nieuws rond de positieve testen. Toch lijkt het duidelijk dat er minimaal één positieve test is afgelegd, weet Voetbal International. Het nieuws is opvallend, daar de voltallige spelersgroep én staf afgelopen weekend nog negatief testten en nadien in een bubbel verbleven. Na de gunstige testresultaten werd besloten om af te reizen naar de Algarve.

Mogelijk valt de schade mee, daar tijdens de training op woensdagochtend vrijwel de gehele selectie op het veld stond. De enige afwezige was Victor Jensen, al kan de reden voor zijn afwezigheid niet bevestigd worden. Volgens de berichtgeving houdt Ajax de situatie nauwlettend in de gaten en worden alle aanwezigen continu getest tijdens de trainingsweek in Quinta do Lago. Op zondag 9 januari staat een oefenwedstrijd met Hadjuk Split op het programma.

Waar het trainingskamp van Ajax doorgang vond, besloten zowel PSV als Feyenoord hun respectievelijke trainingsweken in het buitenland te annuleren. Het trainingskamp van PSV zou tot 10 januari duren in Marbella, maar in plaats daarvan is besloten om in Eindhoven te blijven. De selectie traint de komende dagen op De Herdgang. Ook in Rotterdam werd het onverantwoord geacht om met een aantal positieve coronatests af te reizen naar Zuid-Spanje.