Benjamin Mendy bestempeld als ‘gevaarlijk’ en belandt in ‘roughest jail’

Woensdag, 5 januari 2022 om 16:17 • Mart van Mourik

Benjamin Mendy heeft de kerstdagen doorgebracht in de streng beveiligde gevangenis Strangeways te Manchester. De vleugelverdediger van Manchester City kreeg op 22 december een zevende aanklacht voor verkrachting aan zijn broek, waardoor hij werd bestempeld als gevaarlijk. Diverse Engelse media weten dat de Senegalese Fransman nog tot 23 december doorbracht in het cellencomplex van HMP Altcourse in Liverpool, waarna hij werd overgeplaatst naar Manchester.

Hoewel het nieuwe verblijf van Mendy streng beveiligd is, ligt er ook meer gevaar op de loer voor de verdediger. Hij vertrekt van de gevangenis uit de B-categorie naar het cellencomplex in de A-categorie. Gevangen worden in een hogere categorie geplaatst als er meer gevaar uitgaat van de betreffende gedetineerde. Mendy is na zijn zevende aanklacht als gevaarlijk bestempeld.

Een bron die bekend is met het leven in Strangeways heeft in gesprek met The Sun laten weten dat de gevangenis zeer rough is. “De gevangenis heeft een verantwoordelijkheid om de gevangen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden. Maar hij heeft geen idee wat hem te wachten staat. Het is een van de ruwste gevangenissen van het land. Het andere probleem is dat hij mogelijk geconfronteerd zal worden met supporters van Manchester United die vastzitten."

De linksbenige vleugelverdediger zit sinds augustus in voorlopige hechtenis. In oktober werd een borgtocht van de voetballer geweigerd door een rechter na een verhoor van vijftig minuten. Het was de derde borgtochtaanvraag die Mendy had ingediend. Mendy werd gearresteerd nadat een zeventienjarig meisje beweerde dat ze in augustus door hem seksueel zou zijn misbruikt in zijn villa in Cheshire, zo'n vijftig kilometer ten oosten van Liverpool.