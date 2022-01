‘Overstap Coutinho naar Premier League de komende dagen bevestigd’

Woensdag, 5 januari 2022 om 15:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:35

Barcelona is de gesprekken gestart over de verhuur van Philippe Coutinho. De Braziliaan staat nadrukkelijk in de belangstelling van Aston Villa, dat volgens diverse Spaanse journalisten reeds contact heeft opgenomen met Barcelona om een huurdeal te bespreken. Bij de Premier League-club zou Coutinho herenigd worden met manager Steven Gerrard, met wie hij nog samenspeelde bij Liverpool.

Helena Condis Edo meldt woensdagmiddag dat Barcelona de gesprekken is gestart met Aston Villa over een huurovereenkomst. De journaliste van onder meer het Spaanse radiostation Cope meldt op Twitter dat er gesproken wordt over een huurovereenkomst tot aan het einde van huidig seizoen. De Catalaanse sportverslaggeefster Sara Esciu weet zelfs dat de huurtransfer mogelijk ‘ergens de komende uren of dagen’ al beklonken wordt. De berichtgeving wordt bevestigd door Barcelona-watcher Gerard Romero.

?? Coutinho: El Barça está negociando con el Aston Villa la CESIÓN de @Phil_Coutinho. Fuentes de la negociación me cuentan que trabajan en el acuerdo para que se vaya a préstamo hasta final de temporada allí. Ctado en @deportescope @tjcope @partidazocope — Helena Condis Edo (@HelenaCondis) January 5, 2022

Eind december gaf Barcelona al te kennen optimistisch gestemd te zijn over de interesse in Coutinho. De Catalanen willen dolgraag van de 29-jarige aanvallende middenvelder af en Sport onthulde daarvoor drie opties in Engeland te hebben: Everton, Arsenal en Tottenham Hotspur zouden niet onwelwillend tegenover de komst van de Braziliaan staan. Nu komt daar met Aston Villa een vierde club bij, al lijkt de interesse van laatstgenoemde momenteel het meest concreet.

Coutinho is overbodig en drukt met een nettosalaris van liefst veertien miljoen euro zwaar op de begroting. De jaarlijkse beloning voor de Zuid-Amerikaan vormt direct ook een struikelblok, want geen enkele club zal hem hetzelfde kunnen of willen bieden. Het is daarom aannemelijk dat Coutinho verhuurd wordt, waarbij Barcelona mogelijk een deel van het salaris blijft doorbetalen.