PEC Zwolle zet streep door buitenlandse trip vanwege coronagevallen

Woensdag, 5 januari 2022 om 14:23 • Jordi Tomasowa

PEC Zwolle heeft een streep gezet door een gepland uitstapje naar Duitsland. De hekkensluiter van de Eredivisie zou donderdag naar Duitsland afreizen om daar vrijdag een oefenwedstrijd tegen Hannover 96 te spelen. ‘Vanwege de huidige situatie rond het coronavirus’ heeft PEC besloten om toch thuis te blijven.

“Binnen de selectie zijn de afgelopen dagen enkele positieve gevallen aan het licht gekomen. Daarom is besloten af te zien van de oefenwedstrijd in Duitsland en de voorbereiding op de herstart van de competitie in eigen land voort te zetten”, zo schrijft PEC op zijn website. De ploeg van trainer Dick Schreuder is momenteel op trainingskamp in Epe en hervat de competitie volgende week vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Willem II.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PEC is niet de eerste Eredivisionist die vanwege coronabesmettingen tijdens de winterstop bij nader inzien toch in Nederland blijft. Zo bliezen Feyenoord en PSV uit voorzorg hun trainingskamp in Spanje af. FC Utrecht is na sc Heerenveen de tweede Eredivisieclub die een binnenlands trainingskamp annuleert. Vanwege de vele coronagevallen is het afwachten of de hervatting van de Eredivisie niet in gevaar komt. PEC trapt de tweede seizoenshelft op vrijdag 14 januari af met een thuisduel tegen Willem II.

Met zes punten uit achttien competitiewedstrijden zijn de Zwollenaren dit seizoen de gedoodverfde degradatiekandidaat. De achterstand op nummer zeventien Fortuna Sittard bedraagt momenteel zeven punten. PEC is naarstig op zoek naar scorend vermogen en verzekerde zich deze week al van de diensten van Oussama Darfalou en Max de Waal. De aanvaller van Vitesse en Ajax worden tot het einde van het seizoen gehuurd.