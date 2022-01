Topper tussen Arsenal en Liverpool gaat donderdagavond niet door

Woensdag, 5 januari 2022 om 14:15 • Chris Meijer

De heenwedstrijd van de halve finale van de Carabao Cup tussen Arsenal en Liverpool is uitgesteld. Beide ploegen hadden donderdagavond om 20.45 uur in het Emirates Stadium tegenover elkaar moeten staan, maar Liverpool diende bij de EFL een verzoek in om het duel uit te stellen vanwege ‘een escalerend aantal coronagevallen’. Dat verzoek is gehonoreerd, waardoor het duel op 13 januari ingehaald zal worden.

“We willen de EFL en Arsenal bedanken voor hun begrip”, zo schrijft Liverpool via de officiële kanalen. Liverpool heeft andermaal te maken met een corona-uitbraak. Manager Jürgen Klopp, Alisson Becker, Roberto Firmino en Joël Matip ontbraken afgelopen zondag al tijdens de wedstrijd tegen Chelsea (2-2). Mede daardoor had Pepijn Lijnders de leiding over het elftal van Liverpool op Stamford Bridge. De Nederlander legde de afgelopen dagen echter ook een positieve test af.

Daardoor was er al een streep gezet door de persconferentie van Lijnders in aanloop naar het duel met Arsenal. Lijnders was niet de enige binnen Liverpool die de afgelopen dagen positief testte binnen de selectie en staf. Als gevolg van de corona-uitbraak heeft Liverpool het trainingscomplex tijdelijk gesloten. Daarmee moet de uitbraak onder de spelers en selectie een halt worden toegeroepen.

De corona-uitbraak is de reden dat er besloten werd om uitstel te vragen bij de EFL voor de heenwedstrijd van de halve finale van de EFL Cup tegen Arsenal, omdat men van mening was dat er geen representatief elftal op de been kon worden gebracht. Daar was de EFL het klaarblijkelijk mee eens, waardoor de wedstrijd is verplaatst naar 13 januari. Een week na dat duel in het Emirates Stadium volgt de return op Anfield.