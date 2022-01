Eén Nederlander staat in top tien meest waardevolle spelers ter wereld

Woensdag, 5 januari 2022 om 15:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:45

Volgens het CIES Football Observatory behoort Frenkie de Jong tot de meest waardevolle spelers ter wereld. Het in Zwitserland gevestigde onafhankelijke onderzoeksbureau, dat zich bezighoudt met statistische studies over voetbalgerelateerde onderwerpen, heeft de middenvelder op de tiende plaats gezet. Vinicius Junior is de meest waardevolle speler ter wereld met een geschatte transferwaarde van 166,4 miljoen euro.

Het CIES Soccer Observatory publiceert ieder half jaar een lijst van honderd spelers met de hoogste geschatte transferwaarde. Hierbij neemt het onderzoeksbureau alleen spelers mee uit de vijf grote competities. Vinícius houdt met een geschatte transferwaarde van 166,4 miljoen euro Phil Foden en Erling Braut Haaland achter zich. Op de hoofden van de aanvaller van Manchester City en Borussia Dortmund zijn respectievelijk bedragen van 152,6 miljoen euro en 142,5 miljoen euro geplakt.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Met een tiende plaats is Frenkie de Jong (115,2 miljoen euro) de enige Nederlander op de lijst. Kevin de Bruyne heeft de hoogste rating onder spelers van dertig jaar en ouder, terwijl Kylian Mbappé (71,5 miljoen euro) bovenaan de lijst staat van meest gewaardeerde spelers van wie in juni het contract afloopt. De transferwaardes zijn berekend met behulp van de unieke econometrische benadering die is ontwikkeld door het onderzoeksteam van het CIES Football Observatory en staan los van de afkoopclausules in de contracten van de spelers.

Het onderzoeksbureau noemt ook de hoogste transferwaardes per positie:

Doelmannen: Gianluigi Donnarumma (82 miljoen euro)

Verdedigers: Rúben Dias (120,5 miljoen euro)

Backs: Alphonso Davies (122,3 miljoen euro)

Verdedigende middenvelders: Jude Bellingham (130,1 miljoen euro)

Aanvallende middenvelders Florian Wirtz (133 miljoen euro)

Aanvallers: Vinícius (166,4 miljoen euro)