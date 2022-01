Jongste speler ooit op een EK verkast voor 11 miljoen naar Premier League

Woensdag, 5 januari 2022 om 13:09 • Chris Meijer

Brighton & Hove Albion heeft zich verzekerd van Kacper Kozlowski. De achttienjarige middenvelder wordt door de Engelse club voor elf miljoen euro overgenomen van Pogon Szczecin en heeft zijn handtekening gezet onder een tot medio 2026 lopend contract. Kozlowski is direct verhuurd aan Union Sint-Gillis, de koploper van de Belgische Jupiler Pro League die met Tony Bloom dezelfde eigenaar als Brighton & Hove Albion heeft.

De naam van Kozlowski gaat al jaren rond in Europa. Met vijftien jaar, zeven maanden en drie dagen werd hij op 19 mei 2019 in de wedstrijd tegen Cracovia de jongste speler ooit in de Ekstraklasa, al is dat record inmiddels gebroken door Kacper Urbanski die met vijftien jaar, drie maanden en veertien dagen al zijn debuut maakte voor Lechia Gdansk. In maart van dit jaar maakte hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in de nationale ploeg van Polen en de middenvelder kreeg eveneens een plek in de EK-selectie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Tijdens het duel met Spanje (1-1) werd hij met 17 jaar en 246 dagen de jongste speler ooit op een EK. De naam van Kozlowski werd de afgelopen jaren in verband gebracht met Tottenham Hotspur, Manchester United, Juventus, Bayer Leverkusen, Red Bull Salzburg, Torino en Saint-Étienne, maar toch kwam het afgelopen zomer nog niet van een transfer. In het voorbije halfjaar kwam hij namens Pogon Szczecin - de club waar hij de jeugdopleiding doorliep - tot negentien optredens, waarin hij goed was voor drie doelpunten en vier assists.

Brighton & Hove Albion bezorgt de zesvoudig Pools international nu zijn langverwachte transfer, al zal hij nog even geduld moeten hebben voor hij in de Premier League kan spelen. Kozlowski maakt het seizoen af bij Union Sint-Gillis, de verrassende koploper van België. “Zijn speelstijl past bij ons”, zegt manager Graham Potter namens Brighton & Hove Albion. “Hij zal verhuurd worden, omdat het belangrijk is voor zijn ontwikkeling om regelmatig te blijven spelen. Dat zullen we met belangstelling volgen.”