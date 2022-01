Barça krijgt goed en slecht nieuws uit ziekenboeg in aanloop naar bekerduel

Woensdag, 5 januari 2022 om 12:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:56

Barcelona heeft goed en slecht nieuws gekregen in aanloop naar het Copa del Rey-duel met Linares Deportivo van woensdagavond. Xavi kan geen beroep doen op Clément Lenglet en Samuel Umtiti, omdat beide spelers kampen met maagklachten. Daartegenover staat de aanwezigheid van Dani Alves en Ousmane Dembélé in de 21-koppige selectie. De Braziliaanse rechtsback is inmiddels ingeschreven bij de Spaanse voetbalbond en net als Dembélé hersteld van zijn eerdere coronabesmetting.

Alves en Dembélé zijn de belangrijkste nieuwe namen in de wedstrijdselectie van Barcelona, dat het woensdagavond om 19:30 uur in de beker opneemt tegen Linares. Vanwege het grote aantal afwezigen is de kans groot dat de 38-jarige rechtsback in de basis begint. De Catalanen melden dat Xavi in ieder geval niet kan beschikken over Lenglet en Umtiti, omdat de Franse centrumverdedigers kampen met maagklachten.

SQUAD LIST #LinaresBarça@DaniAlvesD2 included on the list although he is awaiting confirmation of his registration pic.twitter.com/jbZmTn46Wu — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 5, 2022

In totaal moet Barcelona het tegen Linares stellen zonder veertien spelers. Naast de afwezigen Umtiti en Lenglet, zijn Memphis Depay, Pedri, Ansu Fati, Martin Braithwaite en Sergi Roberto geblesseerd. Ferran Torres is nog niet geregistreerd en positief getest op het coronavirus. Alex Balde, Gavi, Sergiño Dest, Philippe Coutinho en Ez Abde ontbreken ook vanwege corona en bovendien is Luuk de Jong geschorst. Xavi heeft zijn selectie net als tegen Real Mallorca (0-1 winst) moeten aanvullen met jeugdspelers. De trainer heeft slechts twaalf spelers van de A-selectie tot zijn beschikking en heeft om die reden negen spelers van Barcelona B bij de selectie gehaald.

Jutglà, Álvaro Sanz, Arnau Comas, Mika Mármol, Guillem Jaime, Lucas de Vega, Ilias Akhomach en Estanis Pedrola behoren allemaal tot de wedstrijdselectie voor het bekerduel. Xavi uitte in aanloop naar het duel met Mallorca al zijn onvrede over de gang van zaken. De coach sprak destijds over 'competitievervalsing' door het grote aantal afwezigen bij Barcelona. “Je moet handelen met gezond verstand, dit is de realiteit, maar het is een chaotische situatie. We zitten in een extreme situatie. Dit is het moment om een wedstrijd uit te stellen, want dit is competitievervalsing. Ik begrijp er niks van.”