Kogel door de kerk: Insigne maakt lucratieve overstap naar Toronto FC

Zaterdag, 8 januari 2022 om 15:04 • Laatste update: 15:49

Lorenzo Insigne heeft een voorcontract getekend bij Toronto FC en maakt in juli transfervrij de overstap naar de MLS, zo maakt de club zaterdag bekend via de officiële kanalen. Na nagenoeg zijn hele voetballeven bij Napoli te hebben doorgebracht, gaat de dertigjarige vleugelaanvaller in de Major League Soccer (MLS) aan de slag. Insigne heeft een contract voor vier jaar getekend en gaat een jaarsalaris van 11,5 miljoen euro opstrijken, waar 4,5 miljoen euro aan bonussen overheen kan komen.

Italiaanse media meldden eind december al dat Toronto Insigne een niet te weigeren aanbod had gedaan. Gesprekken tussen Napoli en de clubicoon om zijn aflopende contract te verlengen liepen op niets uit. De huidige nummer drie van de Serie A bood Insigne een jaarsalaris van 3,5 miljoen euro, een stuk minder dan zijn huidige inkomen van 5 miljoen euro of het torenhoge salaris dat hij bij Toronto gaat opstrijken.

"Dit is een historische dag voor onze club", zegt Bill Manning, president van Toronto FC. "Lorenzo is een speler van wereldklasse in de bloei van zijn carrière. Hij is Europees kampioen geworden met Italië en heeft tijdens zijn clubcarrière bij Napoli op de grootste podia gestaan. Lorenzo heeft het talent om van spel te veranderen. Hij speelt altijd met veel plezier en passie, onze fans en supporters zullen het geweldig vinden om hem te zien spelen. naar hem te kijken als lid van ons team." Ook sportief directeur Bob Bradley is verheugd met de komst van Insigne. "Zijn vermogen om kansen te creëren voor zichzelf en zijn teamgenoten is bijzonder. Ik heb hem jaren gevolgd en ik weet dat hij een speler is die voor het team werkt."

Toronto kan het salaris van Insigne betalen, omdat het in handen is van een eigenaar met zeer diepe zakken. De club maakt deel uit van Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), waar alle grote sportteams in de Canadese stad onder vallen. Naast de voetbalclub is MLSE eigenaar van de Toronto Maple Leafs, de Toronto Marlies (allebei ijshockey), de Toronto Raptors (basketbal) en de Toronto Argonauts (American football) en uitbater van de grootste sportcomplexen van Toronto, waaronder het in 2016 gerenoveerde BMO Field waar Toronto FC zijn thuiswedstrijden afwerkt.

Insigne zit inmiddels meer dan tien jaar bij Napoli en staat nog tot 30 juni onder contract bij de club waar hij in 2010 zijn debuut in de Serie A maakte. Voor i Partenopei kwam de vleugelaanvaller tot nog toe 416 keer in actie, waarin hij 114 doelpunten en 95 assists noteerde. In het shirt van Napoli won Insigne tweemaal de Coppa Italia (2013/14 en 2019/20) en legde hij ook een keer beslag op de Supercoppa (2014).