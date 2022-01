‘Luuk de Jong zet eigenhandig streep door eerste transferoptie’

Woensdag, 5 januari 2022 om 11:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:56

Luuk de Jong vertrekt niet naar Cádiz, zo beweert Estadio Deportivo. De aanvaller schermde vorige maand met interesse van de huidige nummer negentien van LaLiga, maar geeft naar verluidt de voorkeur aan een club met meer voetballende mogelijkheden. De Jong zou zelf een streep door de transfer hebben gezet, zo klinkt het in Spanje.

Vast staat dat er bij Barcelona weinig kansen komen voor Luuk de Jong. De spits verscheen tegen Real Mallorca (0-1 winst) wel in de punt van de aanval en kroonde zich zelfs tot matchwinner, maar dat had vooral te maken met een waslijst aan afwezigen. Verwacht wordt dan ook dat de aanvalsleider nog deze winter vertrekt bij de Catalanen, die hem tot het einde van het seizoen hebben gehuurd van Sevilla. Naast Cádiz schijnt er ook vanuit de Turkse competitie interesse te zijn voor De Jong. Besiktas ziet de spits graag komen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Cádiz was zelfs al in onderhandeling met Sevilla en Barcelona om een drieluik overeen te komen, maar de Spaanse laagvlieger lijkt te kunnen fluiten naar de Nederlander. De Jong heeft eigenhandig een streep gezet door een overgang naar Cádiz, daar hij liever in een elftal terechtkomt met meer voetballende mogelijkheden. Vanuit dat oogpunt lijkt Besiktas meer kans te maken, al is niet bekend hoe serieus de interesse van de Turken op dit moment te nemen is. Ook Fenerbahçe liet al voorzichtig doorschemeren interesse te hebben in de aanvaller.

Een vroegtijdige terugkeer naar Sevilla is in ieder geval uitgesloten. De nummer twee van LaLiga kampt weliswaar met personele problemen door de lange blessures van Erik Lamela en Suso, maar heeft zijn zinnen gezet op de komst van Riccardo Orsolini. De aanvaller moet gehuurd worden van Bologna, waar hij dit seizoen tot twee treffers kwam in dertien Serie A-optredens. Het is de vraag of De Jong nog in actie komt namens Barcelona. Het bekerduel van woensdagavond met Linares moet hij missen door een schorsing, terwijl steeds meer geblesseerden terugkeren.