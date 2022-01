Interesse uit de Ligue 1 voor Eriksen

Nabil Fekir gaat zijn contract bij Real Betis verlengen. De aanvallende middenvelder, die dit seizoen in zeventien competitiewedstrijden goed was voor vier goals en drie assists, blijft tot 2026 aan de huidige nummer drie van LaLiga verbonden. (El Chiringuito)

West Ham United gaat een nieuwe poging wagen om Jesse Lingard binnen te halen. De middenvelder, die over een aflopend contract beschikt, kwam dit seizoen bij Manchester United in competitieverband niet verder dan 87 speelminuten. (Express)