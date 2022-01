Feyenoord stalt Conteh en Antonucci in de Keuken Kampioen Divisie

Woensdag, 5 januari 2022 om 10:10 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:21

Feyenoord heeft in een mum van tijd drie huurdeals gesloten. Christian Conteh wordt verhuurd aan FC Dordrecht, Francesco Antonucci gaat voor de derde keer naar FC Volendam en Aliou Baldé speelt de rest van het seizoen voor het Belgische Waasland Beveren. Het drietal stond op de nominatie om 'verhuurd of verkocht' te worden, zo werd eerder deze week duidelijk. Feyenoord hoopt de komende weken nog meer spelers te slijten, al dan niet tijdelijk.

Feyenoord nam Conteh in de zomer van 2020 over van FC St. Pauli. Mede door verschillende blessures kwam hij in zijn eerste seizoen in Rotterdam tot slechts twee officiële wedstrijden, beide als invaller. Dit seizoen zat hij nog op de reservebank tijdens het tweeluik in de tweede voorronde van de Conference League met FC Drita (0-0 en 3-2), maar daarna werd besloten om hem te verhuren. Feyenoord Transfermarkt en 1908 meldden dinsdag al dat een huurperiode het meest waarschijnlijk was voor de onfortuinlijke aanvaller.

Conteh speelde sinds afgelopen zomer op huurbasis bij SV Sandhausen, de huidige nummer zestien van de 2.Bundesliga. Hij kwam bij Sandhausen niet verder dan vier wedstrijden en gaf hierin één assist. Ook Róbert Bozeník mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De spits werd afgelopen zomer eveneens uitgeleend aan een club uit de 2.Bundesliga: Fortuna Düsseldorf. De Slowaak moest het bij de huidige nummer dertien vooral doen met invalbeurten. In 263 speelminuten, verdeeld over tien competitiewedstrijden, was hij tweemaal trefzeker.

Naast Conteh en Bozeník, staat Feyenoord volgens de twee genoemde bronnen ook open voor een verhuurperiode van het negentienjarige talent Tein Troost. De jonge doelman zat dit seizoen al elf keer op de bank bij de hoofdmacht, maar wacht nog op zijn officiële debuut. Eerder liet Feyenoord Transfermarkt al weten dat Denzel Hall, João Carlos Teixeira, Francesco Antonucci, Aliou Baldé en Naoufal Bannis 'verhuurd of verkocht' mogen worden. De komende weken moet blijken of de club ook de rest van de spelers weet te slijten.