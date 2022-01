Hervatting Bundesliga op de tocht voor Bayern door corona-uitbraak

Woensdag, 5 januari 2022 om 09:47 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:56

De hervatting van de Bundesliga komt voor Bayern München in gevaar door nieuwe coronabesmettingen binnen de selectie. Inmiddels hebben acht spelers recent positief getest op het virus. Der Rekordmeister begint op 7 januari aan de tweede seizoenshelft met een wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach. De club is volgens Sky Deutschland momenteel in overleg met de Duitse voetbalbond om te bekijken met welke jeugdspelers Bayern de A-selectie mag aanvullen.

Manuel Neuer, Lucas Hernández, Kingsley Coman, Corentin Tolisso, Omar Richards en Tanguy Nianzou testten eerder al positief op het coronavirus. Hier kwamen dinsdag Leroy Sané en Dayot Upamecano bij. De staf bleef in eerste instantie gevrijwaard van corona, maar BILD meldt dat ook teammanager Kathleen Krüger, assistent-trainer Dino Toppmöller en drie fysiotherapeuten inmiddels besmet zijn.

De regels in de Bundesliga schrijven voor dat minstens vijftien spelers beschikbaar moeten zijn, inclusief een doelman. Door de corona-uitbraak komt de herstart van de competitie na de winterstop voor Bayern in gevaar. Trainer Julian Nagelsmann kan namelijk ook geen beroep doen op Maxim Choupo-Moting (Kameroen) en Bouna Sarr (Senegal), die hun landen vertegenwoordigen op de Afrika Cup. Nagelsmann heeft aanstaande vrijdag, wanneer het Bundesliga-duel met Borussia Mönchengladbach op het programma staat, slechts dertien fitte spelers uit de A-selectie tot zijn beschikking.

De koploper van de Bundesliga mag de selectie eventueel wel aanvullen met ingeschreven jeugdspelers. Sky Deutschland meldt dat Bayern momenteel in overleg is met de Duitse voetbalbond om te kijken wie hiervoor in aanmerking komen. Door de flinke stijging van het aantal besmettingen door de omikronvariant werden in Engeland de afgelopen weken al de nodige wedstrijden afgelast. Ook in andere landen kampen steeds meer clubs met corona-uitbraken. Zo waren Feyenoord en PSV in Nederland genoodzaakt om hun trainingskamp af te blazen en hebben in Duitsland naast Bayern ook Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, Hertha BSC en VfB Stuttgart te maken met positieve coronagevallen.