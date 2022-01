‘Verhuur Ihattaren aan Nederlandse club niet uitgesloten na besluit Juventus’

Woensdag, 5 januari 2022 om 07:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:53

Mohamed Ihattaren zal dit seizoen niet meer in het shirt van Sampdoria te zien zijn, verzekert De Telegraaf. De middenvelder werd afgelopen zomer door Juventus overgenomen van PSV en doorverhuurd aan Sampdoria, maar bij laatstgenoemde club zat hij slechts één wedstrijd op de bank. Juventus gaat nu op zoek naar een andere oplossing voor Ihattaren, waarbij ook een verhuur aan een Nederlandse club tot de mogelijkheden behoort.

Ihattaren lijkt momenteel met een personal trainer aan de slag te zijn in Utrecht. BestPersonalSportskills deelde in november op Instagram een foto waarop de negentienjarige aanvallende middenvelder poseert met eigenaar Jordy Best. Op dit moment staat Ihattaren nog onder contract bij Sampdoria, dat hem tot medio 2022 huurt van Juventus. Volgens De Telegraaf komt aan die huurperiode echter een einde, daar Juventus heeft erkend een fout te hebben gemaakt door hem direct door te verhuren. De middenvelder zat bij Sampdoria slechts één keer op de bank, tegen Internazionale. Vervolgens keerde hij terug naar Nederland om bij zijn familie te zijn.

Zaakwaarnemer Mino Raiola, waar Ihattaren onlangs mee brak, uitte in december zijn zorgen over zijn voormalig cliënt bij Studio Voetbal. “Hoe het met Mohamed Ihattaren gaat nu hij weggelopen is? Nou, hij is niet weggelopen. Iedereen is vrij om weg te gaan, want het zijn geen gevangenen, hè. Dus ik hoop dat hij zichzelf weer hervindt en dat hij bovenal het geluk weer vindt om weer te voetballen. Ik heb geen contact meer met hem. Ik maak me ook wel zorgen, ja. Hij heeft het moeilijk. De mentale kant wordt vaak niet belicht in een discussie, en daar moet je ook voor oppassen. Ik hoop gewoon dat hij met zijn nieuwe team en zijn nieuwe omgeving zijn weg terugvindt. Het is een fantastische voetballer en een fantastische jongen en ik hoop dat hij goed terechtkomt."

De Telegraaf schrijft dat de achttienjarige middenvelder vermoedelijk niet zal worden opgenomen binnen de selectie van Juventus en dat de club op zoek gaat naar een andere oplossing. Een verhuur aan een Nederlandse club behoort ook tot die mogelijkheden, zo klinkt het. De middenvelder maakte afgelopen zomer op de laatste dag van de transferwindow de overstap van PSV naar Juventus, nadat zijn situatie in Eindhoven uitzichtloos begon te raken na meerdere aanvaringen met trainer Roger Schmidt. De Italiaanse topclub betaalde in totaal 1,9 miljoen euro voor Ihattaren, zo bracht een financieel rapport aan het licht. Dat bedrag kan nog oplopen aan de hand van twee voorwaardelijke bonussen.