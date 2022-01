Juventus zet definitief streep door ingewikkelde deal met Barcelona

Woensdag, 5 januari 2022 om 00:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

De komst van Álvaro Morata naar Barcelona is definitief afgeketst, zo meldt de doorgaans zeer goed ingevoerde Gianluca Di Marzio. De transferspecialist weet te melden dat Juventus er niet in is geslaagd om een vervanger voor de 29-jarige spits te vinden. Barcelona zal daarmee op zoek moeten naar een nieuwe aanvalsleider.

Massimiliano Allegri wilde Morata alleen laten vertrekken als daar een hoogwaardige vervanger tegenover stond. Juventus informeerde bij Paris Saint-Germain naar Mauro Icardi, maar de komst van de 28-jarige Argentijn bleek niet realistisch. Vanwege zijn enorme salaris in de Franse hoofdstad kon Juventus Icardi alleen een half jaar huren, maar dat zou geen oplossing zijn voor lange termijn.

Juventus gaat in januari geen nieuwe aanvaller aantrekken en richt zich volgens Di Marzio komende zomer vol op Gianluca Scamacca. De 23-jarige Italiaan mislukte in het verleden bij PSV en PEC Zwolle, maar maakt bij Sassuolo een uitstekende indruk. La Gazzetta dello Sport schreef onlangs dat de centrumspits, dit seizoen goed voor zes doelpunten in negentien duels in de Serie A, veertig miljoen euro moet kosten.

Voor Barcelona zal de afwijzing van Juventus als een klap komen. De Catalanen dachten na Ferran Torres de tweede aanvallende versterking binnen te halen. AS verzekerde eerder nog dat de transfer van Morata voor 95 procent rond was. Daarvoor moest ook Atlético Madrid, dat de spits uitleent aan Juventus, bereid worden gevonden om mee te werken.