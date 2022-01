Jack Wilshere (30) solliciteert in gelikte video en sluit slechts één club uit

Dinsdag, 4 januari 2022 om 23:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:32

Jack Wilshere doet er alles aan om een nieuwe club te vinden en heeft daarvoor nu een speciale video opgenomen met bookmaker Paddy Power. De dertigjarige middenvelder houdt al enige tijd zijn conditie op peil bij Arsenal en staat voor alles open. "Behalve Tottenham Hotspur", knipoogt de Engelsman.

De komisch bedoelde video wordt afgetrapt door twee marketingmanagers die hun 'pensioenplannen voor Wilshere' presenteren. De ervaren middenvelder vertrok afgelopen zomer bij Bournemouth en wist sindsdien geen nieuwe werkgever te vinden. "Het is nog maar zes maanden", zegt Wilshere in de video. "Dat is drie Watford-managers", grapt de marketingmanager. "Het voetbal is veranderd."

Wilshere krijgt van de marketingmensen een 'digitale strategie' om terug te keren in het profvoetbal. Om relevant te blijven, moet hij met een GoPro zijn trainingen filmen. Daarmee wordt Ben Foster op de hak genomen. De 38-jarige doelman van Watford vroeg afgelopen zomer toestemming om met een dergelijk cameraatje zijn wedstrijden te filmen. Beelden daarvan staan op zijn YouTube-kanaal.

Ook draagt Wilshere een korte verontschuldigingsboodschap voor in de video. "Sorry dat ik deze week vergeten ben de vuilnisbakken buiten te zetten, dat was niet genoeg", aldus de voormalig speler van Arsenal. "Een beetje kort", krijgt Wilshere te horen. "Bruno Fernandes had minstens vijftien paragrafen geschreven." De middenvelder van Manchester United maakte dit seizoen een lang statement na het missen van een strafschop tegen Aston Villa.

Uiteindelijk besluit Wilshere zijn open sollicitatie simpel te houden. "Jack Wilshere. Fit, klaar en beschikbaar voor aanbiedingen", aldus de 34-voudig international. "Behalve voor Tottenham." In de Braziliaanse pers werd Wilshere onlangs gelinkt aan Fortaleza, maar voorlopig lijkt dat niet concreet.