Feyenoord wil nu PSV aftroeven en gaat voor Riechedly Bazoer

Dinsdag, 4 januari 2022 om 21:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:31

Feyenoord heeft zich officieel gemeld bij Vitesse voor Riechedly Bazoer, zo melden Voetbal International en Feyenoord Transfermarkt. De 25-jarige verdediger annex middenvelder wordt door de Rotterdammers gezien als alternatief voor Joey Veerman, die naar PSV trok. Bazoer, die beschikt over een aflopend contract, wordt ook gevolgd door PSV en Benfica.

Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV weliswaar interesse heeft in Bazoer, maar in januari niet zal doorpakken voor de voormalig Ajacied. De Eindhovenaren zijn met de komst van Veerman voorlopig voorzien. Dat betekent dat Feyenoord in principe vrij spel heeft deze maand, al werd Benfica door De Telegraaf ook genoemd als geïnteresseerde partij.

Frank Arnesen wil koste wat kost een extra middenvelder toevoegen aan de selectie van Feyenoord en heeft dinsdag herhaaldelijk geïnformeerd naar de beschikbaarheid van Bazoer. De technisch directeur van de Rotterdammers weet dat Bazoer openstaat voor een stap hogerop, maar er is dus flinke concurrentie. Voor Vitesse is de winterse transferperiode de laatste kans op een transfersom voor zijn sterspeler, maar de Arnhemmers zullen hem niet zonder slag of stoot laten gaan.

Bazoer schermt dus ook met buitenlandse belangstelling, maar ziet een terugkeer in de Nederlandse top zeker ook zitten. De 25-jarige verdediger annex middenvelder kende een stormachtige doorbraak in het topvoetbal bij Ajax, maar verliet de Amsterdamse club uiteindelijk via de achterdeur. Na minder geslaagde avonturen bij VfL Wolfsburg en FC Porto keerde Bazoer in 2019 op huurbasis terug bij FC Utrecht. Sinds de zomer van dat jaar komt hij uit voor Vitesse, waar hij uitgroeide tot de beste speler. In totaal staat hij op 85 duels voor de Arnhemmers, waarin hij 9 goals en 5 assists produceerde.