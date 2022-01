Xavi spreekt met dreigende toon: ‘Hij moet héél goed nadenken over zichzelf’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 20:31 • Tom Rofekamp • Laatste update: 20:33

Xavi heeft zich dinsdag uitgesproken over de toekomst van Ousmane Dembélé bij Barcelona. De oefenmeester hoopt dat de 24-jarige vleugelspeler 'een hoop moeite doet' voordat hij een knoop doorhakt over het al dan niet verlengen van zijn contract bij de club. Dembélé zou onder meer in de nadrukkelijke belangstelling van Paris Saint-Germain en Juventus staan en wordt door zijn trainer gewaarschuwd voor een overhaaste beslissing.

"Ik heb het al tegen hem gezegd", zei Xavi op de persconferentie daags voor het Copa del Rey-duel met Linares Deportivo. "De bal ligt bij hem. De situatie kan niet beter voor hem, laten we kijken wat hij beslist." De trainer doelt hiermee op de uitstekende onderhandelingspositie van Dembélé. Als de Fransman zijn contract verlengt, betekent het dat het resterende deel van zijn transfersom (Dembélé kwam in 2017 voor een bedrag van in totaal 140 miljoen euro over van Borussia Dortmund) over de extra contractjaren mag worden verspreid. Bij een transfervrij vertrek moet Barcelona het restbedrag in een keer naar Duitsland overmaken, wat de club in de huidige financiële crisis niet kan gebruiken.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sport: ‘Transfervrij vertrek Dembélé in de maak na verrassend principeakkoord’

Dembélé zou al een principeakkoord hebben over een transfervrij vertrek naar Juventus, zo meldde Sport afgelopen donderdag. Lees artikel

Xavi adviseert Dembélé 'héél goed na te denken over zichzelf en zijn toekomst'. "Ik hoop dat hij een beetje moeite steekt in zijn beslissing. Ik ben kalm en wacht op een update. Het hangt niet van mij af, maar van de club en van hem." Volgens Spaanse berichtgeving ligt er een nieuw vijfjarig contract klaar voor Dembélé, maar wil Barça niet voldoen aan zijn salariseisen, die veertig miljoen euro én een tekenpremie van twintig miljoen euro zouden bedragen. Zijn omgeving acht een nieuwe club bovendien wenselijk, zodat hij zich beter kan ontwikkelen. Het talent van Dembélé is volgens hen in het Camp Nou nooit volledig tot wasdom gekomen, mede omdat hij moeite had om zich aan te passen aan de levensstijl in Spanje.

Dembélé wordt volgens Mundo Deportivo door PSG als een ‘zeer interessante aanwinst’ gezien vanwege onder meer zijn talent, leeftijd en het feit dat hij Frans is. Sport meldde afgelopen donderdag echter dat de aanvaller al een principeakkoord met Juventus heeft en na dit seizoen transfervrij naar Turijn zal vertrekken. De Fransman schermt verder met twee lucratieve aanbiedingen uit de Premier League, zo weet Fabrizio Romano. Naar verluidt gaat het daarbij om Newcastle United en Manchester United, waarvan laatstgenoemde een spelersruil met Anthony Martial in gedachten zou hebben. Dembélé kwam vooralsnog tot 126 wedstrijden voor Barcelona, waarin hij 30 goals en 23 assists wist te produceren.