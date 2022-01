Lyon blijft door ‘Winston Bogarde-geval’ opgescheept met miljoenenkosten

Dinsdag, 4 januari 2022 om 20:04 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:14

Marcelo is door Peter Bosz persona non-grata verklaard, maar dat betekent niet dat de 34-jarige Braziliaan van plan is om te vertrekken bij Olympique Lyon. Volgens Foot Mercato wil Marcelo zijn tot medio 2023 lopende contract uitdienen en daarmee in anderhalf jaar tijd nog 3,6 miljoen euro opstrijken.

In zijn eerste vier seizoenen bij Lyon was Marcelo basisspeler en in die hoedanigheid begon de voormalig PSV'er ook onder Bosz aan de huidige voetbaljaargang. In de tweede competitiewedstrijd van het seizoen tegen Angers (3-0 verlies) ging het echter mis en maakte Marcelo een ongelofelijk knullig eigen doelpunt. Na afloop van dat duel werd de verdediger door Bosz uit de A-selectie gezet vanwege 'ongepast gedrag' in de kleedkamer, zo wisten Franse media toen te melden.

Van kwaad tot erger ?? De wedstrijd van Lyon samengevat in een clip?? Marcelo met een ongelooflijk klungelig eigen doelpunt, Angers op 2-0 ??#ZiggoSport #Ligue1 #SCOOL pic.twitter.com/DrIOl3Ofbg — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 15, 2021

Bosz maakte de Zuid-Amerikaan direct duidelijk dat een terugkeer bij Lyon er niet inzit en sindsdien werkt Marcelo zijn trainingen af op een bijveld. Deze maand zocht de Franse topclub naar een nieuw onderkomen voor de mandekker, die in de belangstelling staat van meerdere clubs. Marcelo heeft echter geen interesse om de club te verlaten en wil tot het eind van zijn verbintenis in het reserveteam van l'OL spelen.

Een dergelijk scenario is vergelijkbaar met dat van oud-Oranje-international Winston Bogarde, die aan het eind van zijn spelerscarrière in conflict raakte met Chelsea. In het voorjaar van 2001 kreeg de voormalig linksback van the Blues te horen dat hij niet meer in de plannen van de club voor kwam, terwijl Bogarde op dat moment nog een lucratief contract had tot medio 2004. Chelsea zette de oud-verdediger onder druk door hem met de jeugd mee te laten trainen, maar Bogarde liet zich niet verleiden tot werkweigering en trainde nog drie jaar op een bijveld.