Newcastle haalt eerste grote naam binnen met Saudi-Arabische miljoenen

Dinsdag, 4 januari 2022 om 21:13 • Tom Rofekamp • Laatste update: 21:14

Kieran Trippier is speler van Newcastle United, zo verzekeren Fabrizio Romano en Sky Sports. Waar media eerder uitgingen van een transfersom van dertig miljoen euro, spreekt het Britse tv-kanaal van een bedrag van slechts veertien miljoen euro exclusief bonussen. De komst van de 31-jarige rechtsback van Atlético Madrid betekent de eerste grote spelerstransfer voor Newcastle sinds de miljoenenovername door een Saudi-Arabisch investeringsfonds.

Fabrizio Romano wist maandag al te melden dat The Magpies in verre onderhandelingen waren met Atlético over de transfer van Trippier. Dat was vooral op initiatief van de Engelsman zelf, die zijn zinnen had gezet op een terugkeer naar zijn geboorteland. Atlético was namelijk erg te spreken over de prestaties van Trippier en had bovendien weinig alternatieven op de rechtsbackpositie. De Madrilenen wilden de 35-voudig international dan ook liever niet laten vertrekken, maar waren niet van plan om Trippier tegen zijn zin in Spanje te houden.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Een deel van de transferinkomsten zal door Atlético gebruikt worden om een vervanger voor de back aan te trekken. Diego Simeone heeft met Sime Vrsaljko en Marcos Llorente nog wel twee alternatieven op de rechtsachterpositie, maar achtte zich daar niet tevreden mee. "Wij zullen handelen naar de beslissing van Kieran om te vertrekken", zei de trainer van Atlético onlangs.

De transfer van 'grote naam' Trippier naar Newcastle is de eerste van velen die moeten volgen. Zo zou onder meer Pierre-Emerick Aubameyang in de nadrukkelijke belangstelling van de club staan: de voormalig aanvoerder van Arsenal ligt in de clinch met zijn manager Mikel Arteta en mag vertrekken. Ook bracht Newcastle een bod van 35 miljoen uit op Sven Botman, dat door Lille OSC echter direct naar de prullenbak werd verwezen. Wie er ook nog naar Newcastle-upon-Tyne komt deze winter rest een flinke uitdaging. Newcastle staat met elf punten uit negentien duels op de voorlaatste plaats in de Premier League en doet volop mee in de strijd om degradatie.