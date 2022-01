Feyenoord stuurt miljoenenaankoop Francesco Antonucci weer weg

Dinsdag, 4 januari 2022 om 19:26 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:35

Francesco Antonucci gaat opnieuw voor FC Volendam spelen, zo weet 1908.nl, dat gelieerd is aan Feyenoord Transfermarkt. De 22-jarige aanvallende middenvelder wordt door Feyenoord de rest van het seizoen uitgeleend aan de koploper uit de Keuken Kampioen Divisie. Er is geen optie tot koop afgesproken.

Feyenoord betaalde in de zomer van 2020 liefst 2,2 miljoen euro voor Antonucci, waarmee de Belgisch jeugdinternational de op één na duurste aankoop van Frank Arnesen is. De technisch directeur betaalde alleen voor Robert Bozeník meer (vier miljoen euro). Beide aankopen kwamen in Rotterdam totaal niet uit de verf: Antonucci speelde slechts één officiële wedstrijd voor Feyenoord, een invalbeurt van negen minuten tegen FC Drita in de tweede voorronde van de Conference League.

De overbodige Antonucci wordt nu dus gestald bij FC Volendam, waarvoor hij al twee keer eerder op huurbasis uitkwam. In het seizoen 2019/20 werd de nummer tien door AS Monaco in het Kras Stadion gestald en afgelopen voetbaljaargang door Feyenoord. Antonucci wordt bij Volendam zeer gewaardeerd en produceerde 15 goals en 17 assists in zijn eerste 53 wedstrijden voor de club.

Antonucci moet Volendam helpen het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie veilig te stellen. In december sprak Wim Jonk al de hoop uit dat de Belgisch-Italiaanse middenvelder opnieuw zou komen. "Ik zou liegen als dat niet zo is", aldus de trainer eerder tegenover NH Sport. "Maar dat geldt voor elke ploeg in Nederland denk ik, die op een bepaald niveau speelt. We gaan het wel zien, want hij heeft natuurlijk zoveel keus."