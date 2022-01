Christian Eriksen doet schokkende onthulling: ‘Ik was vijf minuten dood’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 18:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:08

Christian Eriksen stelt in een interview op de Deense televisie dat hij afgelopen zomer 'vijf minuten lang dood' was. De 29-jarige Deen stortte op 15 juni 2021 tijdens de EK-wedstrijd tegen Finland in elkaar en werd door snel ingrijpen van de medische staf gered. Nu spreekt Eriksen voor het eerst publiekelijk over wat hem sindsdien is overkomen. "Het was geweldig om van zoveel mensen bloemen en brieven te ontvangen", aldus de aanvallende middenvelder bij DR1.

Eriksen onthult dat het vijf minuten duurde voordat zijn hart weer begon te kloppen. Daarmee is de aanvallende middenvelder door het oog van de naald gekropen, want globaal genomen kunnen de hersenen precies die periode zonder zuurstof. Na vijf minuten treedt doorgaans onherstelbare schade op. "Het was vreemd, want ik had niet verwacht dat mensen bloemen zouden sturen, omdat ik vijf minuten lang dood was", aldus Eriksen.

It’s been a while. I hope this video explains how I feel towards all the messages, letters, mails, flowers, thoughts and everything else I’ve got! Thank you for all the ?? pic.twitter.com/0uvmvsn5D8 — Christian Eriksen (@ChrisEriksen8) January 4, 2022

"Het heeft een impact gehad op zoveel mensen", beseft de aanvallende middenvelder, die onlangs zijn contract liet ontbinden bij Internazionale. In Italië is het niet toegestaan om te spelen met een ICD, het apparaatje dat bij Eriksen werd ingebracht om in te grijpen bij nieuwe hartritmestoornissen. "Mensen hebben mij en mijn familie laten weten dat het ze heeft geraakt. Dat maakt me erg gelukkig."

Eriksen werd na zijn hartstilstand naar het ziekenhuis gebracht. "Daar bleven ze zeggen dat ik meer en meer bloemen ontving", zegt de voormalig Ajacied. "Het was best uitzonderlijk, maar ik vind het heel aardig van iedereen. Het heeft me heel erg geholpen om al die gelukwensen te ontvangen. Mensen schrijven me nog steeds. De mensen die ik sindsdien heb gezien, heb ik ook allemaal persoonlijk bedankt. De doktoren, mijn ploeggenoten en hun families, maar ook fans die ik tegenkom op straat zowel in Italië als in Denemarken. Ik bedank ze dan allemaal voor hun steun."

Op dit moment bereidt Eriksen zich voor op zijn terugkeer in het topvoetbal. De offensieve middenvelder houdt zijn conditie momenteel op peil bij FC Chiasso, een Zwitserse derdeklasser. Chiasso bevindt zich in het diepe zuiden van Zwitserland, op slechts een uur rijden vanuit zijn woonplaats Milaan. Omdat Eriksen in Italië niet meer mag sporten, is de kleine club uit Zwitserland een uitkomst gebleken.

Eriksen heeft een duidelijk doel gesteld. "Ik wil op het WK in Qatar spelen", aldus de 109-voudig international. "Ik wil voetballen. Het is een doel, een droom. We moeten natuurlijk afwachten of ik opgeroepen word. Maar het is mijn droom om terug te keren. Ik weet zeker dat het kan, want ik voel me niet anders. Fysiek ben ik in topvorm. Tot aan het WK wil ik voetballen en bewijzen dat ik op hetzelfde niveau ben als voorheen."

Marcos Menaldo

De 25-jarige Marcos Menaldo is maandag overleden na een hartstilstand op het trainingsveld. De verdediger van Deportivo Marquense, een club uit zijn thuisland Guatemala, klaagde tijdens de training over ademhalingsproblemen en stortte in elkaar. Menaldo werd gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij overleed. "Een jong, dynamisch en joviaal persoon, en dit overkomt hem", zei clubpresident Hernan Maldonado tegenover ESPN. "Het is behoorlijk schokkend omdat je niet alleen een speler verliest, je verliest ook een vriend."