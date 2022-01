Gertjan Verbeek is kritisch op Joey Veerman: ‘Dat doe je niet als prof’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 17:48 • Dominic Mostert

Gertjan Verbeek betwijfelt of Joey Veerman gaat slagen bij PSV. Dinsdag werd duidelijk dat de middenvelder overkomt van sc Heerenveen: hij is al gesignaleerd in Eindhoven voor de medische keuring. Volgens Verbeek zijn de prestaties van Veerman nog te wisselvallig, al toont hij tegenover het Algemeen Dagblad begrip voor de keuze van PSV om de creatieve middenvelder in te lijven. De koploper van de Eredivisie trekt naar verluidt een slordige zes miljoen euro uit voor zijn komst.

Verbeek vindt de optredens van Veerman bij Heerenveen variëren van 'heel goed tot ver onder de ondergrens'. "Iedereen ziet dat hij met afstand de beste speler is van Heerenveen, maar het is nog te wisselvallig", vindt de clubloze trainer, die zelf tussen 2004 en 2008 aan het roer stond bij Heerenveen. "Hij is geen stabiele factor. Ik begrijp heel goed dat PSV hem heeft gehaald. Een Nederlandse speler met zoveel voetbalinzicht zie je tenslotte weinig. Maar in hoeverre het een succes wordt? Ik heb mijn twijfels." Die twijfels betreffen met name het 'mentale en fysieke aspect'. "Kijk de duels van Heerenveen erop na. Naarmate de wedstrijd vordert zie je dat hij, de grote vormgever, steeds minder vermogen heeft."

Verbeek trekt de vergelijking met Klaas-Jan Huntelaar en Ruud van Nistelrooij, die vanuit Heerenveen de overstap maakten naar respectievelijk Ajax en PSV. Verbeek was assistent-trainer bij Heerenveen toen Van Nistelrooij in 1998 vertrok en had Huntelaar als hoofdtrainer twee jaar onder zijn hoede. "Zowel Klaas-Jan als Ruud haalde elke wedstrijd en elke training meer dan het maximale uit zichzelf", weet hij nog. "Alles stond bij hen in het teken van beter worden, van investeren, van er alles voor over hebben om de top te halen. Bij Joey heb ik soms het gevoel dat hij te veel parasiteert op zijn talent."

Om zijn stelling te onderbouwen, noemt Verbeek een voorbeeld. "Uit de verhalen begrijp ik dat Joey kort in Friesland woonde, maar dat hij sinds de komst van de andere Veerman (Henk, red.) weer dagelijks op en neer reist vanuit Volendam. Dagelijks zo lang in de auto zitten, dat doe je in mijn ogen niet als prof. Daarin zit wel een verschil met Huntelaar en Van Nistelrooij. Zij waren als Heerenveen-speler in alle opzichten klaar voor de top. Die overtuiging heb ik bij Veerman niet."