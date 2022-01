Riechedly Bazoer ‘draait er niet omheen’ en komt met details over PSV

Dinsdag, 4 januari 2022 om 15:43

Riechedly Bazoer bevestigt in de belangstelling te staan van PSV. De verdediger van Vitesse vertelt aan Omroep Gelderland dat zijn broer en zaakwaarnemer Irchandly met PSV heeft gesproken. Een overstap is een serieuze optie, al weet Bazoer niet op welke termijn: hij zou deze maand kunnen vertrekken, maar ook pas na het seizoen. Dinsdagochtend sijpelden de eerste berichten door over de mogelijke terugkeer van Bazoer in Eindhoven.

"Ik was ook wel verrast toen ik het in de media zag", erkent Bazoer. "Je probeert het stil te houden, maar dat is moeilijk. Na dit gesprek met jullie ga ik direct mijn broer bellen, die ook mijn zaakwaarnemer is. Dan hoor ik wel wat de stand van zaken is." Op dit moment weet Bazoer dat er contact is geweest. "Ik ga er niet omheen draaien. Twee weken geleden heeft mijn zaakwaarnemer met de technisch directeur van PSV gesproken. We hebben met elkaar van gedachten gewisseld. Het was een goed gesprek. Zowel in de zomer als nu in de winterperiode is het een optie."

Een eventuele terugkeer van Bazoer bij PSV ligt gevoelig. De voormalig jeugdspeler vertrok in 2012 tegen de zin van toenmalig technisch directeur Marcel Brands naar Ajax, waar hij zijn doorbraak beleefde. Hij maakte tussen 2006 en 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, maar tekende er nooit een profcontract. Ajax besloot hem daarop naar Amsterdam te halen, waarna hij via VfL Wolfsburg en huurperiodes bij FC Porto en FC Utrecht in 2019 terugkeerde in Nederland in het shirt van Vitesse.

"Ik woon zelf nog altijd in Eindhoven, ken daar ook nog steeds veel mensen van de club. Ik heb de ambitieuze plannen inderdaad ook meegekregen. We gaan het zien. Alles moet wel kloppen. Voorlopig zit ik hier en heb ik ik het goed naar mijn zin bij Vitesse", maakt Bazoer duidelijk. Mocht Vitesse nog iets aan Bazoer willen verdienen, dan zou hij deze winter verkocht moeten worden. Komende zomer loopt hij uit zijn contract in Arnhem. Trainer Thomas Letsch is zich daarvan bewust en houdt dan ook rekening met het vertrek van zijn sterspeler.

"Iedere speler heeft zijn prijs. Als PSV dat concreet zou willen en Bazoer ook zullen we praten. Maar ik zou dat wel jammer vinden. Het liefst houden we Bazoer tot het einde van dit seizoen. We werken nu al anderhalf jaar heel prettig samen", maakt Letsch duidelijk. Het zou ook kunnen dat PSV zich deze winter alleen vertrekt met Joey Veerman en ervoor kiest om te wachten tot Bazoer in de zomer gratis op te halen is. In dat geval kan hij het seizoen afmaken bij Vitesse, dat nog op drie fronten actief is en zijn diensten dus goed kan gebruiken.