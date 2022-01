Torino raakt onder de indruk en meldt zich in Groningen voor Luciano Valente

Dinsdag, 4 januari 2022 om 15:14 • Dominic Mostert

Luciano Valente heeft zichzelf in de kijker gespeeld bij Torino. De achttienjarige aanvallende middenvelder speelt momenteel bij FC Groningen Onder 21, maar is serieus in beeld om het beloftenteam van de Serie A-club te versterken. Er is nog geen bod uitgebracht, maar Groningen is wel op de hoogte gesteld van de interesse, zo weet Voetbalzone.



Groningen pikte Valente op jonge leeftijd op uit de jeugdopleiding van GVAV-Rapiditas. Afgelopen zomer signeerde hij zijn eerste profcontract, dat doorloopt tot medio 2023 en een optie bevat om een jaar langer met elkaar door te gaan. Valente droomt van een debuut in het eerste elftal. Dit seizoen behoorde hij tweemaal tot de wedstrijdselectie van Groningen, op 12 december in de competitiewedstrijd tegen Feyenoord (1-1) en drie dagen later in de bekerwedstrijd tegen Excelsior (2-4 zege na verlenging), maar trainer Danny Buijs liet hem nog niet invallen.

Door de interesse van Torino is het voorlopig de vraag of het debuut van Valente er ooit gaat komen. Het is geen toeval dat juist een Italiaanse club de jongeling in het vizier heeft. Valente komt weliswaar uit Groningen, maar heeft ook Italiaanse roots. Vorige maand werd hij door bondscoach Carmine Nunziata voor het eerst opgeroepen voor Italië Onder 19. Hij maakte als invaller zijn debuut in een oefenwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Hongarije (0-1 zege), waarna Nunziata goed over hem te spreken gaf en hem een basisplek toekende in de tweede vriendschappelijke ontmoeting met van Hongarije (3-1 nederlaag).