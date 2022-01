Chelsea geeft Lukaku torenhoge boete na omstreden interview

Dinsdag, 4 januari 2022 om 14:12 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:04

Romelu Lukaku krijgt van Chelsea een boete van 500.000 euro voor het interview met Sky Italia, zo weet de Italiaanse krant La Repubblica. In het omstreden interview liet de Belg zich negatief uit over de manier waarop Thomas Tuchel wilde spelen. De kou lijkt in ieder geval uit de lucht, want transferexpert Fabrizio Romano meldt dat de Duitse oefenmeester bevestigt dat Lukaku zijn excuses heeft gemaakt en is teruggekeerd in de selectie.

"Romelu Lukaku heeft zijn excuses aangeboden en hij is terug in de ploeg", zo wordt Tuchel geciteerd door Romano. "Voor mij was het belangrijk om te begrijpen dat er in het interview van Romelu geen opzet zat. Dit is niet zo groot als mensen willen dat het is. Het is niet klein, maar we kunnen kalm blijven en zijn excuses accepteren. Er zijn geen twijfels over Romelu Lukaku's inzet voor het team."

"Hij is zeer toegewijd. Daarom was het zo verrassend", vervolgt Tuchel. "Hij heeft nooit voor problemen gezorgd, hij is een zeer emotionele jongen. Ik hoop dat de supporters dit ook kunnen meenemen en het team steunen. Het is tijd om verder te gaan." Lukaku liet zich in het interview niet alleen negatief uit over Tuchel, maar bekende ook ontevreden te zijn bij Chelsea. Daarnaast gaf hij aan dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd naar Chelsea als Inter hem een nieuw contract had aangeboden.

Deze uitspraken in het interview komen volgens de Italiaanse krant La Repubblica nu op een boete van een half miljoen euro te staan. Tuchel wilde de voorbereiding op de topper tegen Liverpool van afgelopen zondag niet verstoren en besloot de aanvaller daarom al disciplinair te schorsen. Romano bevestigde maandagochtend dat er een gesprek tussen Lukaku en Chelsea plaats zou vinden en dat de club geenszins van plan is om de aanvaller in januari te verkopen. Nu Lukaku zijn excuses heeft gemaakt en is teruggekeerd in de selectie kan hij woensdagavond al in actie komen namens the Blues. Chelsea neemt het dan in eigen huis in de halve finale van de EFL Cup op tegen Tottenham Hotspur.