Mark Diemers: ‘Misschien was ik wel de pispaal bij de supporters, ja’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 13:53 • Dominic Mostert

Mark Diemers denkt zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord al te hebben gespeeld. De middenvelder wordt tot het eind van het seizoen verhuurd aan Hannover 96 en keert vervolgens in principe terug in Rotterdam, waar zijn contract doorloopt tot medio 2023. Als zijn perspectief in De Kuip niet verbetert, lijkt een zomerse transfer voor de hand te liggen. Diemers richt zich voorlopig echter op zijn nieuwe dienstverband in Duitsland.

"Voor mij is dit een heel mooie stap", vertelt Diemers aan de Leeuwarder Courant. Hij wees de mogelijkheid af om actief te blijven binnen de Eredivisie. "Ik kon in Nederland tekenen bij meerdere clubs, waaronder Heracles Almelo, PEC Zwolle en Sparta Rotterdam. Maar ik heb nu zo lang in de Eredivisie gespeeld, dat ik per se naar het buitenland wilde. Tegelijk wilde ik dit halfjaar relatief dicht bij Leeuwarden voetballen, omdat mijn vriendin zwanger is. Van de buitenlandse clubs die informeerden sprak Hannover me het meeste aan. Dit is een gigantische club, met een stadion voor bijna 50.000 toeschouwers."

Diemers is afkomstig uit Leeuwarden en was tijdens de feestdagen met zijn gezin in de hoofdstad van Friesland. Zondagavond nam hij afscheid; sindsdien verblijft hij in een hotel nabij Hannover. "Het liefste breng je je kind elke avond naar bed. Dan is het even slikken, als je weet dat dit voorlopig niet kan. Maar oké, we doen het voor een goed doel", geeft hij aan. Diemers wil zijn loopbaan nieuw leven inblazen op het tweede niveau van Duitsland. Hij kwam niet voor in de plannen van trainer Arne Slot: dit seizoen stond Diemers slechts twaalf minuten op het veld in de Eredivisie, verdeeld over twee invalbeurten.

Het afgelopen anderhalf jaar bij Feyenoord was voor Diemers niet altijd makkelijk. Hij voelde intern wel waardering, maar vanuit de supporters niet altijd. De van Fortuna Sittard overgekomen aanvallende middenvelder trekt de vergelijking met het schoolplein. "Daar wordt ook altijd een pispaal gezocht. Misschien was ik dat wel bij de supporters, ja. Ergens snap ik het wel. Ik kwam van Fortuna Sittard, een kleine club, en dan ben je een makkelijk slachtoffer als het team moeizaam draait. Ik was zogenaamd niet goed genoeg. Elke voetballer die zegt dat kritiek niets met hem doet: geloof me, dat is niet waar. Natuurlijk is dat niet leuk."

Tegelijkertijd wil Diemers niet 'zielig doen', omdat het spelen voor een topclub nu eenmaal gepaard gaat met kritiek. "Gelukkig ben ik vrij nuchter en heb ik een omgeving waarin ik veel klankbord. Ik heb al mijn wedstrijden teruggekeken en geanalyseerd. Ik heb een reëel beeld over mijn periode bij Feyenoord", voegt Diemers toe. "Zeg nooit ‘nooit’, maar ik denk dat het moeilijk wordt om nog voor Feyenoord te voetballen. Ik ben geen talent meer dat verhuurd wordt om ergens anders ervaring op te doen, maar een voetballer van 28. Voor mij is het nu zaak om bij Hannover alles te geven, het maximale uit mezelf te halen en goede wedstrijden te spelen. Dan zien we over een halfjaar wel verder."