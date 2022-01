Davy Pröpper legt uit waarom hij ‘klaar’ is met de voetballerij

Dinsdag, 4 januari 2022 om 12:42 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 12:44

Davy Pröpper heeft een punt achter zijn voetballoopbaan gezet, omdat hij 'het plezier in het voetbal langzaam verloor', zo laat de dertigjarige middenvelder weten op de officiële clubsite van PSV. Pröpper had nog een verbintenis voor anderhalf jaar bij de Eindhovenaren, maar levert deze nu in. ''Ik voel me niet comfortabel in de voetbalcultuur."

Pröpper speelde de afgelopen vier seizoenen bij Brighton & Hove Albion en keerde afgelopen zomer terug in Eindhoven. “In de periode dat ik in het buitenland zat, merkte ik dat ik het plezier in het voetbal langzaam verloor”, zegt Pröpper. “Ik vond het ontzettend lastig de discipline op te brengen die nodig is om optimaal te presteren en mijn leven helemaal te laten bepalen door het drukke voetbalschema. De coronaperiode en het gebrek aan bezoek van familie en vrienden heeft mij toen ook geen goed gedaan.”

“Ik ben de club heel erg dankbaar dat ze me hebben gehaald deze zomer”, vervolgt Pröpper. “Ik hoopte dat met mijn terugkeer naar Nederland ook het plezier in het voetbal weer zou terugkomen. Helaas is dat niet zo gemakkelijk gebleken, mede omdat ik mij niet comfortabel voel in de voetbalcultuur. Toch heb ik me er al lang aan aangepast en soms voor afgesloten. Dat wil ik nu niet meer en daarom ben ik er nu klaar mee.”

PSV laat weten dat het de beslissing van Pröpper om zijn voetbalcarrière te beëindigen betreurt. “Natuurlijk hadden we gehoopt dat hij zijn steentje zou bijdragen aan nieuwe successen voor de club, maar ik waardeer zijn eerlijkheid", zegt directeur voetbalzaken John de Jong. "Zijn eerlijkheid naar de club, maar ook naar zichzelf. Daarom is PSV hem dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de club in al die jaren en het kampioenschap dat we met hem hebben behaald."