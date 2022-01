Davy Pröpper (30) levert contract in en stopt met voetballen

Dinsdag, 4 januari 2022 om 11:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 12:23

Davy Pröpper neemt afscheid als prof. De dertigjarige middenvelder levert zijn nog anderhalf jaar durende contract in bij PSV. Hij wil zich 'op andere dingen in het leven' gaan richten, meldt het Eindhovens Dagblad. In het voorbije halfjaar kwam hij tot de conclusie dat hij op dit moment klaar is in het topvoetbal, al is het besluit een 'grote verrassing' voor PSV.

Het nieuws wordt bevestigd door PSV. Volgens Voetbal International voelt Pröpper zich niet meer gelukkig in de voetballerij, al heeft zijn besluit 'niets te maken' met zijn moeizame seizoen en het gebrek aan speeltijd onder trainer Roger Schmidt. Pröpper kende in zijn laatste jaar bij Brighton & Hove Albion al steeds meer moeite met voetballen. De coronapandemie en zijn blessureproblematiek maakten de situatie er niet beter op. Pröpper keerde in de zomer van 2021 terug naar PSV, maar speelde mede door blessures dit seizoen pas negen competitieduels, waarin hij eenmaal scoorde en een assist gaf.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Pröpper doorliep bij Vitesse diverse jeugdelftallen en maakte in 2010 zijn debuut in de hoofdmacht onder Theo Bos. In totaal speelde de middenvelder zes seizoenen voor de Arnhemmers, waarna hij in 2015 de overstap naar PSV maakte. In 2017 verdiende Pröpper na twee seizoenen voor de Eindhovense club te hebben gespeeld een transfer naar Brighton & Hove Albion. In vier jaar tijd kwam hij bij de huidige nummer negen van de Premier League tot 103 optredens.

Afgelopen zomer keerde de middenvelder terug naar PSV, maar onder Schmidt slaagde hij er niet in om een basisplaats te veroveren. In 2015 maakte hij tijdens een oefeninterland tegen de Verenigde Staten zijn debuut voor het Nederlands elftal. In totaal kwam Pröpper zeventien keer in actie voor Oranje. De middenvelder speelde in zijn profcarrière 408 officiële wedstrijden en noteerde hierin 49 goals en 50 assists.