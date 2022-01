Feyenoord schakelt door en mikt op hereniging met Tonny Vilhena

Dinsdag, 4 januari 2022 om 11:31 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:39

Feyenoord gaat een poging wagen om Tonny Vilhena terug te halen naar De Kuip, verzekert Feyenoord Transfermarkt. De Rotterdammers hadden hun zinnen lange tijd gezet op de komst van Joey Veerman, maar de middenvelder van sc Heerenveen verkast voor een slordige zes miljoen euro naar PSV. Feyenoord hoopt nu de 27-jarige Vilhena te verleiden tot een terugkeer naar Rotterdam.

Vilhena, momenteel uitkomend voor FK Krasnodar, kwam twee jaar geleden voor negen miljoen euro over van Feyenoord en zette zijn handtekening toen onder een contract tot medio 2024. Met Krasnodar maakte hij de afspraak om na twee jaar weer te mogen vertrekken, maar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Russische competitie werkte afgelopen zomer toch niet mee. De middenvelder verscheen op de radar bij Real Betis en Stade Rennes, maar zag het niet tot een transfer komen.

De voormalig Feyenoorder was de afgelopen twee seizoenen basisspeler bij Krasnodar en begon ook in die rol aan het huidige seizoen. In de eerste drie duels van de competitie maakte hij twee goals, maar daarna maakte hij plots geen deel meer uit van de wedstrijdselectie. Eind vorig jaar leek hij zijn plek in het elftal te hebben heroverd en maakte hij een serie van zes wedstrijden waarin hij de volledige negentig minuten speelde. Een vertrek lijkt desondanks niet uitgesloten.

Feyenoord schakelt daarmee razendsnel door, nadat het moest toezien hoe Veerman plots naar PSV verkaste. De Rotterdammers legden tot tweemaal toe een bod neer bij Heerenveen voor de middenvelder, maar zag dat beide keren worden genegeerd. Veerman stond afgelopen zomer ook al in de belangstelling van Feyenoord, maar de club weigerde naar verluidt niet verder te willen gaan dan vier miljoen euro. Vilhena droeg eerder tussen 2012 en 2009 het shirt van Feyenoord, nadat hij bij de Rotterdamse club de volledige jeugdopleiding had genoten.