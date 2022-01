Onana ondergaat vandaag keuring; contractduur en salaris zijn bekend

Dinsdag, 4 januari 2022

André Onana ondergaat deze dinsdag zijn medische keuring bij Internazionale, zo melden L'Équipe en Sky Italia. De doelman kan aansluitend zijn handtekening zetten onder een vijfjarig contract, dat ingaat vanaf de zomer. Volgens Italiaanse media gaat hij jaarlijks drie miljoen euro verdienen in Milaan. Eerder op de dinsdag meldde Fabrizio Romano al dat de Italiaanse topclub officieel contact heeft gezocht met Ajax om de doelman na dit seizoen transfervrij over te nemen. De transferexpert meldde dat de overstap van de Kameroener naar Inter nooit in gevaar is geweest. Onana zou zelfs het trainingskamp van Kameroen hebben verlaten om zijn handtekening te zetten.

De doelman van Ajax bevindt zich momenteel in zijn geboorteland voor deelname aan de Afrika Cup, die op 9 januari van start gaat. Kameroen neemt het op de eerste speeldag meteen op tegen Burkina Faso. De interesse van Inter is al lange tijd kenbaar. De doelman en Ajax wisten begin vorig jaar niet tot overeenstemming te komen over een nieuw contract. De goalie zat op dat moment middenin zijn dopingschorsing, en hoewel Ajax zijn salaris gedeeltelijk bleef doorbetalen, was de doelman niet bereid een nieuwe verbintenis met verbeterd salaris te ondertekenen.

Het staat Onana daarom vrij om vanaf 1 januari met andere clubs te praten, daar zijn contract in Amsterdam komende zomer afloopt. Romano meldde eerder al een persoonlijk akkoord tussen Onana en Inter. Het was enkel nog een kwestie van papierwerk voordat de transfer definitief kon worden gemaakt, zo stelde de journalist. Dat laatste lijkt nu het geval te zijn, daar Inter officieel heeft gecommuniceerd naar Ajax dat het de sluitpost komende zomer transfervrij wil overnemen. In het voorjaar liet directeur voetbalzaken Marc Overmars weten dat de onderhandelingen definitief waren vastgelopen.

Onana benadrukte eind vorig jaar nog dat Barcelona, de club die hij in zijn jeugdjaren diende, nog immer zijn droombestemming is. Romano benadrukt echter dat een terugkeer bij de Catalaanse topclub geen optie is voor de bij Ajax vertrekkende sluitpost. Dat er in de media openlijk werd gesproken over een mondeling akkoord tussen Ajax en Onana, was tegen het zere been bij de doelman. "Mensen praten over heel veel dingen, ook over Arsenal en Barcelona", zei hij tegen Sport. "Op dit moment speelt er niets."