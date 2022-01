Nu al volop scepsis in België over aanstelling Schreuder bij Club Brugge

Dinsdag, 4 januari 2022 om 10:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:37

In België zijn de meningen verdeeld over de komst van Alfred Schreuder als nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. De oefenmeester tekende maandag een contract bij de Belgisch kampioen, waar hij als opvolger dient van de naar AS Monaco vertrokken Philippe Clement. Schreuder komt daarmee weer op eigen benen te staan, nadat hij bij Barcelona samenwerkte met Ronald Koeman. Onder meer Youri Mulder ziet een zware taak weggelegd voor de voormalig assistent van Ajax.

"Club Brugge is geen makkelijke club, want de verwachtingen zijn er hoog", vertelt Mulder in gesprek met Sporza. "Dat is ook een van de enige valkuilen die ik zie, dat Schreuder weinig ervaring heeft als hoofdcoach. Het is dus toch ook een beetje een spannende keuze voor Club." Mulder is wel gecharmeerd van het inlevingsvermogen van Schreuder. "Hij hamert op de discipline en kan streng zijn. Toch zijn de spelers altijd vol lof over hem, ook bij Barcelona. Schreuder is tactisch heel onderlegd en hij slaagt erin om zijn speelwijze op een gedisciplineerde maar toch ook speelse manier erin te slijpen. De spelers kwamen altijd met plezier naar de training."

Marc Degryse, oud-international en voormalig spits van PSV, is minder gecharmeerd van de aanstelling van Schreuder bij Brugge. "Ik ben er niet van overtuigd dat dit de man is die Club nodig heeft", vertelt hij tegen Het Laatste Nieuws. "De club wil een stap vooruit zetten, maar dan heb je iemand met uitstraling nodig. Is Schreuder zo iemand? Ik weet het niet. De eerste maanden zullen veel duidelijk maken. We moeten hem natuurlijk wel een kans geven. Het wordt nu belangrijk dat hij de kleedkamer achter zich krijgt. En dat hij meteen op de afspraak is. In de competitie, maar zeker ook in de beker. Bekerwinst is een grote doelstelling voor Club."

Het Nieuwsblad heeft zich voor een recensie over Schreuder gewend tot Onur Kaya, die momenteel bij KV Mechelen speelt en in het seizoen 2008/09 samenspeelde met Schreuder bij Vitesse. “Toen hij nog voetbalde zag je al dat hij charisma had", aldus Kaya. "Hij dacht mee met de coach. Een intelligent mens en geen typische Hollander, waarmee ik bedoel dat hij geen grote bek heeft zoals we zeggen. Hij legt alles rustig uit. Ik had hem alleen niet bij Brugge verwacht, want hij was in het verleden vaak assistent. Maar ik ben blij voor hem. Een Nederlander is altijd een goede keuze, vind ik. Hij brengt aanvallend voetbal en zal hier in België vol voor de aanval kiezen. Dat heeft Club Brugge wel nodig denk ik."