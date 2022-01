De Ligt krijgt serieuze waarschuwing uit onverwachte hoek: ‘Kunt beter blijven’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 10:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:31

Miralem Pjanic waarschuwt Matthijs de Ligt en Álvaro Morata. De middenvelder van Besiktas adviseert zijn voormalig ploeggenoten bij Juventus om ‘een plek waar je je goed voelt niet te verlaten’. Beide spelers worden al langere tijd in verband gebracht met een vertrek uit Turijn, maar volgens Pjanic doet het tweetal er goed aan om bij Juventus te blijven.

De Ligt zou niet onwelwillend staan tegenover een vertrek bij Juventus. Pjanic vindt echter dat de verdediger er goed aan doet om bij Juventus te blijven. “Hij is gelukkig bij Juventus”, zegt zijn voormalig ploeggenoot in een interview met Tuttosport. “En als je gelukkig bent, kun je daar maar beter blijven”. Raiola zei onlangs bij Studio Voetbal dat De Ligt 'klaar is om komende zomer een stap te maken'. "En dat vindt hij zelf ook", voegde de zaakwaarnemer daaraan toe.

Maurizio Arrivabene, de directeur van Juventus, sneerde daarop indirect naar de Nederlandse verdediger, door te verkondigen 'dat spelers hun werk moeten doen'. La Vecchia Signora lijkt vanwege de financiële problemen van de club echter toch open te staan voor een vertrek van de centrumverdediger. De Ligt heeft nog een contract tot medio 2024 in Turijn. De Ligt wordt ook nog altijd in verband gebracht met een vertrek naar Barcelona en dat geldt ook voor zijn ploeggenoot Morata. AS meldde maandag dat een overstap van de spits naar het Camp Nou voor 95 procent rond is.

Pjanic adviseert ook de Spaans international om een weloverwogen besluit te nemen. “Morata zal weten wat hij moet doen”, zegt Pjanic. “Het enige advies dat ik aan iedereen zou willen geven is om goed na te denken voordat je een plek verlaat waar je gelukkig bent, zelfs als ze je ergens anders meer bieden.” De Bosnische middenvelder maakte zelf in september 2020 de stap van Juventus naar Barcelona, maar dit werd geen onverdeeld succes. Pjanic slaagde er onder toenmalig trainer Ronald Koeman nooit in een onbetwiste basisspeler te worden en vertrok afgelopen zomer op huurbasis naar Besiktas.