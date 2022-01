Vitesse grijpt winterstop aan om grasmat in GelreDome te vervangen

Dinsdag, 4 januari 2022 om 09:27 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:33

Vitesse heeft de winterstop aangegrepen om de grasmat in GelreDome per direct te vervangen. De Arnhemmers melden op de clubwebsite dat de werkzaamheden maandag 3 januari zijn gestart en er halverwege januari een volledig nieuw veld ligt. Het wordt de tweede keer in een jaar tijd dat Vitesse de grasmat in het stadion vervangt.

“De vervanging van de grasmat komt voort uit de impact van het grote aantal wedstrijden in de eerste seizoenshelft op de staat van het veld”, laat Vitesse weten via de officiële kanalen. “Met oog op het herstelperspectief voor de korte termijn en het drukke speelschema in de komende maanden is dit de beste manier om letterlijk en figuurlijk een goede bodem te leggen voor de tweede helft van het seizoen.”

De nieuwe grasmat moet op 18 januari speelklaar zijn, wanneer Vitesse het in eigen huis in de TOTO KNVB Beker opneemt tegen DVS’33 Ermelo. Thomas Letsch liet zich halverwege december na afloop van het gewonnen thuisduel met Heracles Almelo (2-1) al kritisch uit over de grasmat in GelreDome. “We hebben er nu drie op rij gewonnen, maar we zitten al wel in december en we worden wat moe. Het gaat niet zo makkelijk meer en dat heeft ook met het veld te maken”, zei de Vitesse-trainer tegenover Omroep Gelderland.

“Loop er maar eens overheen en kijk er naar”, vervolgde Letsch. “Het veld is oneven, er is weinig gras en de bal rolt niet goed. Je ziet dat we op kunstgras bij Cambuur, of bij Rennes en Tottenham wel goed kunnen spelen. Hier is dat minder. Maar dat is eenmaal zo, daar moeten we ons op instellen. We moeten nog thuis tegen Sparta en PEC, maar daarna moeten we er zeker naar kijken. Ik denk dat het goed is als het veld weer vervangen wordt.” Er is dus naar Letsch geluisterd. In februari 2021 verving Vitesse ook al de grasmat, omdat deze veel schade had geleden.