Ook PSV cancelt trainingskamp door positieve coronatests

Dinsdag, 4 januari 2022 om 08:47 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:05

PSV vliegt dinsdagochtend niet naar Spanje. De club zou aanvankelijk naar Marbella afreizen voor het winterse trainingskamp, maar kampt met meerdere positieve coronatests, zo maakt de club dinsdagochtend bekend. Het trainingskamp zou tot 10 januari duren in Spanje, maar in plaats daarvan is besloten om in Eindhoven te blijven. De selectie traint de komende dagen op De Herdgang.

PSV is daarmee de tweede Nederlandse topclub die afziet van het trainingskamp. Eerder besloot Feyenoord al om in Nederland te blijven. Ook in Rotterdam werd het onverantwoord geacht om met een aantal positieve coronatests af te reizen naar de Spaanse zon. De Rotterdammers meldden zaterdag dat er zowel besmettingen zijn binnen de staf als de spelersselectie, maar bracht toen niet naar buiten om wie het ging en hoe groot de corona-uitbraak is.

Ook bij PSV is het niet bekend welke spelers een positieve test hebben afgelegd. De club meldt alleen via de officiële kanalen dat het deze winter niet naar Marbella afreist. Het vliegtuig van de Eindhovenaren zou dinsdagochtend opstijgen, maar blijft dus aan de grond. Maandag heeft de club verschillende tests afgenomen die hebben uitgewezen dat er meerdere coronagevallen binnen de selectie zijn. Het oefenduel met Karlsruhe SC op 9 januari komt daardoor te vervallen.