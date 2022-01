Perez: ‘Er wordt gedaan alsof dit nog nooit eerder is vertoond in de Eredivisie’

Dinsdag, 4 januari 2022 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:35

Kenneth Perez begrijpt niet waarom er zo'n heisa wordt gemaakt van de terugkeer van Brian Brobbey bij Ajax. De spits werd op oudejaarsdag teruggehaald naar Amsterdam, nadat hij ook bij RB Leipzig niet verzekerd was van een basisplek. De transfer ging gepaard met een storm aan media-aandacht, wat bij Perez niet helemaal goed is gevallen, zo vertelde hij maandagavond bij Voetbalpraat.

"Er wordt gedaan of dit nog nooit eerder vertoond is in de Eredivisie", aldus Perez. "Het is gewoon een wisselspeler van Ajax die wisselspeler is geworden bij RB Leipzig en nu weer wissel gaat zitten bij Ajax. En er wordt toch een heisa om gemaakt, god man. Het lijkt wel een campagnefilmpje van ESPN", doelt de analist op zichzelf. Perez vertolkte maandag de hoofdrol in een nieuwe commercial, nadat hij zijn contract bij de betaalzender verlengde. Brobbey lijkt in ieder geval de eerste weken van januari en februari verzekerd van een basisplek, als Sébastien Haller naar de Afrika Cup is. "Die Afrika Cup is maar een maand", besluit Perez.

Ook Sjoerd Mossou, die eveneens aanschoof in het voetbalpraatprogramma, begrijpt de transfer van Brobbey niet helemaal. "Het is wel een rare transfer", aldus de journalist van het Algemeen Dagblad. "Ergens snap ik de heisa wel. Een speler die met zijn volle verstand niet één maar tien keer een contractverlenging weigert... Het is van beide partijen een beetje gek. Als je er pragmatisch naar kijkt is het heel logisch", doelt Mossou op de Afrika Cup. Haller is, mits Ivoorkust de finale haalt van het Afrikaanse landentoernooi, van 9 januari tot en met 6 februari afwezig.

Borbbey zelf is blij om terug te zijn bij Ajax, zo vertelde hij toen de deal beklonken werd. “Ik ben blij terug te zijn, mijn vrienden weer te zien en zal alles geven om – net als vroeg seizoen – mijn steentje bij te dragen aan het succes”, geeft Brobbey te kennen. RB Leipzig pikte hem afgelopen zomer transfervrij op bij Ajax, maar de spits kwam in Duitsland in het afgelopen halfjaar tot slechts 124 speelminuten verspreid over 9 wedstrijden. “Daar heb ik geen spijt van. Het verhaal was goed, maar nadat de trainer (Julian Nagelsmann, red.) en TD (Markus Krösche) vertrokken en André Silva als nieuwe spits werd gehaald, was alles in één klap anders.”