Tuchel stelt één belangrijke voorwaarde aan terugkeer Lukaku

Dinsdag, 4 januari 2022 om 07:38 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:38

Romelu Lukaku lijkt op korte termijn zijn rentree te maken binnen de selectie van Chelsea. De spits werd zondag buiten de selectie gelaten voor de topper tegen Liverpool (2-2), daar hij zich in een interview met Sky Italia negatief uitliet over de manier waarop Thomas Tuchel wilde spelen. De Duitser was daar niet van gediend en passeerde de van Internazionale overgekomen aanvalsleider. Een hereniging lijkt echter in de maak, weet The Athletic.

Lukaku was trefzeker tijdens zijn laatste twee duels tegen Aston Villa en Brighton and Hove Albion, maar verspeelde zijn plek toen hij zich op de Italiaanse zender uitliet over zijn manager. Daarnaast gaf hij aan dat hij afgelopen zomer niet zou zijn teruggekeerd naar Chelsea als Inter hem een nieuw contract had aangeboden. Het leverde de Belg tegen Liverpool afgelopen zondag een disciplinaire schorsing op. Hetgeen waar in de studio van Sky Sports ook al veel om te doen was. Analisten Gary Neville en Graeme Souness haalden keihard uit naar de Lukaku.

Maandagavond zou er een gesprek hebben plaatsgevonden tussen Tuchel en Lukaku, waarin de manager van Chelsea duidelijk heeft gemaakt dat de spits kan terugkeren onder de voorwaarde dat hij publiekelijk zijn excuses aanbiedt. Lukaku werd in aanloop naar het duel met Liverpool nog verder in de problemen gebracht, toen een WhatsApp-gesprek uitlekte met Tim Howard, voormalig ploeggenoot bij Everton. Howard is momenteel analist bij de Amerikaanse televisiezender NBC. Volgens een gebriefte presentatrice van NBC zou Lukaku gezegd hebben dat ‘de situatie hot is’ en ‘hij meer kan zeggen na een nieuwe meeting op maandag.’

Supporters van Chelsea merkten op dat Lukaku's Twitter-profiel was verwijderd, en wie hem wilde volgen kreeg de melding: ‘dit account bestaat niet’. Speurneuzen op internet stelden later dat Lukaku het Twitter-account weken geleden had opgeheven, rond dezelfde tijd dat hij zijn beruchte interview aan Sky Italia gaf. Ondertussen heeft Roman Abramovich zijn volledige steun uitgesproken richting Tuchel. De eigenaar van Chelsea heeft een kleurrijke geschiedenis als het gaat om ruzies met managers, maar zegt ditmaal volledig achter de keuze van de Duitse oefenmeester te staan. Ook directeur Marina Granovskaia steunt Tuchel.