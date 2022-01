PSV onthult komst van Joey Veerman met opzienbarende jeugdfoto

Dinsdag, 4 januari 2022 om 21:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 22:08

Joey Veerman is officieel speler van PSV, zo maakt de Eindhovense club bekend door op Twitter een jeugdfoto van de 23-jarige middenvelder te delen. Even leek Veerman van sc Heerenveen op weg naar Feyenoord, totdat PSV zich met de zaak ging bemoeien. De club uit Eindhoven betaalt naar verluidt een kleine zes miljoen euro voor Veerman. Het was de bedoeling dat hij snel zou aansluiten bij het trainingskamp in Marbella, maar die is door PSV gecanceld vanwege meerdere positieve coronatests. Veerman tekent tot medio 2026.

Feyenoord legde tot twee keer toe een bod neer in Friesland voor Veerman, maar zag deze beide keren worden afgewezen. Dat Feyenoord serieus in de markt was voor Veerman, werd onlangs nog maar eens bevestigd door zaakwaarnemer Fulco van Kooperen. De belangenbehartiger bracht in gesprek met De Telegraaf wel een belangrijke nuance aan. "Als ze acht miljoen gaan vragen aan Feyenoord wordt het moeilijk. Net als voor AZ, dat eveneens vergaande belangstelling had." De Alkmaarders waren afgelopen zomer in de race voor de middenvelder.

Het Algemeen Dagblad wees er vorige week op dat Feyenoord geen zes miljoen euro in kas heeft, maar ook hoopt dat het bedrag in een later stadium wel beschikbaar zou zijn of dat Heerenveen middels een constructie genoegen zou nemen met minder. Ook viel niet uit te sluiten dat de komst van Veerman met hulp van investeerders mogelijk kon worden gemaakt in Rotterdam. Feyenoord lijkt immers een serieuze titelkandidaat, met vier punten minder dan koploper PSV, en overwintert ook in Europa. De onderhandelingen met PSV verliepen echter een stuk soepeler, waardoor Veerman na de winter het shirt van de Eindhovenaren draagt.

PSV en Heerenveen kwamen maandagavond al tot een akkoord, maar waren het nog niet eens over de doorverkooppercentage. Ook Schmidt heeft al gesproken met Veerman en is te spreken over zijn nieuwe aanwinst. De Duitse oefenmeester heeft keuzes te over op het middenveld na de winter. De Eindhovenaren werden vorig jaar ook al in verband gebracht met Veerman, maar kozen uiteindelijk voor Davy Pröpper als nieuwe middenvelder. Laatstgenoemde kondigde dinsdag verrassend zijn afscheid aan als profvoetballer, waarmee Veerman zijn opvolger wordt bij PSV.