PSV pakt door en wil naast Joey Veerman ook Riechedly Bazoer

Dinsdag, 4 januari 2022 om 06:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:18

PSV lijkt een daadkrachtige transferperiode tegemoet te gaan. De Eindhovenaren, die maandag op een aantal details rond kwamen met sc Heerenveen over de transfer van Joey Veerman, houden ook de verrichtingen van Riechedly Bazoer nauwlettend in de gaten, meldt het Eindhovens Dagblad. De centrumverdediger van Vitesse, die naar verluidt open staat voor een transfer naar PSV, zou mogelijk komende zomer transfervrij de overstap moeten maken.

Een eventuele terugkeer van Bazoer bij PSV ligt gevoelig. De voormalig jeugdspeler vertrok in 2012 tegen de zin van toenmalig technisch directeur Marcel Brands naar Ajax, waar hij zijn doorbraak beleefde. Hij maakte tussen 2006 en 2012 onderdeel uit van de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, maar tekende er nooit een profcontract. Ajax besloot hem daarop naar Amsterdam te halen, waarna hij via VfL Wolfsburg en huurperiodes bij FC Porto en FC Utrecht in 2019 terugkeerde in Nederland in het shirt van Vitesse.

Bazoer leek afgelopen zomer dicht bij een transfer, maar moest toen toezien hoe zijn werkgever daar een stokje voor stak. De verdediger annex middenvelder had de mogelijkheid om naar Olympique Marseille te verkassen, maar Vitesse verlangde meer dan de geboden vier miljoen. De Franse club trok later te stekker uit de onderhandelingen. Bazoer heeft al vaker te kennen gegeven graag een stap te willen maken. Hij zou zijn carrière graag voortzetten in de Ligue 1, waar zijn salaris een stuk hoger komt te liggen dan bij Vitesse. De houding van Vitesse kon Bazoer alles behalve bekoren.

Mocht Vitesse nog iets aan Bazoer willen verdienen, dan zou hij deze winter verkocht moeten worden. Komende zomer loopt hij uit zijn contract in Arnhem. De man die afgelopen zomer een transfer in de weg stond voor Bazoer, technisch directeur Johannes Spors, is inmiddels vertrokken naar Genoa. Het Eindhovens Dagblad meldt dat PSV geïnteresseerd is en tevens met zijn management heeft gesproken. Het lijkt er echter op dat de club wacht tot komende zomer, daar deze winter de pijlen op Joey Veerman worden gericht, die op een haar na rond is met de Eindhovenaren.