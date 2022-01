Stanley Menzo aangesteld als nieuwe bondscoach van Suriname

Maandag, 3 januari 2022 om 23:23 • Jeroen van Poppel

Stanley Menzo is de nieuwe bondscoach van Suriname, zo meldt De Telegraaf. De voormalig doelman van onder meer Ajax en PSV komt over van Aruba, waar hij technisch manager en interim-bondscoach was.

"Dit betekent heel veel voor mij", laat de dolgelukkige Menzo weten in een reactie. "Ik ben geboren in Suriname, mijn ouders zijn er geboren, en ik ben altijd bezig geweest met iets terugdoen voor het voetbal in Suriname. Ik ben heel blij en trots dat ik daar nu op deze manier de kans voor krijg."

Menzo kwam op zevenjarige leeftijd naar Nederland. Hij kwam als doelman zes keer uit voor Oranje en begon na zijn voetballoopbaan als trainer. Zo was hij onder meer werkzaam bij AFC, AGOVV, FC Volendam, SC Cambuur, Lierse SK, Ajax Cape Town en het B-team van Beijing Guoan in China.

Menzo is bij Suriname de opvolger van Dean Gorré, die begin augustus werd ontslagen door de Surinaamse voetbalbond. Dat gebeurde in navolging van de teleurstellende uitschakeling op de Gold Cup, waar het Zuid-Amerikaanse land de groepsfase niet wist te overleven. Daarvoor was Gorré met Suriname ook al uitgeschakeld in de strijd om kwalificatie voor het WK in Qatar, waarbij Canada in een onderling duel veel te sterk bleek.