Xavi Simons heeft aandeel in behalen van nieuwe mijlpaal door Mbappé

Maandag, 3 januari 2022 om 23:01 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:05

Paris Saint-Germain heeft maandagavond moeiteloos de laatste acht van de Coupe de France bereikt. De ploeg van Mauricio Pochettino werd tegen vierdedivisionist Vannes bij de hand genomen door Kylian Mbappé, die een hattrick maakte: 0-4. De sterspeler kwam daarmee op 150 officiële doelpunten voor PSG en 201 in zijn gehele profcarrière. Xavi Simons, die een kans kreeg in de basis, had daarin een klein aandeel met een assist.

PSG moest onder meer Lionel Messi missen vanwege een coronabesmetting en trad met twee spelers uit de Onder 19 aan. Naast Simons was dat Edouard Michut, die bekendstaat als een van de grootste talenten uit de opleiding. Bij gebrek aan vleugelspitsen werden Simons en Georginio Wijnaldum overigens ingezet als vleugelspitsen, maar laatstgenoemde kon niet imponeren op die positie en werd na iets meer dan een uur spelen gewisseld. De wedstrijd kwam na een half uur overigens even stil te liggen vanwege een overvliegende drone, die ook snel weer verdween.

Un drone survole tranquillement la pelouse ?? pic.twitter.com/8RieNCZ0vy — Yon Ecenarro (@YonEcenarro) January 3, 2022

In de eerste helft slaagde Vannes er geen enkele keer in om een doelpoging te doen, maar de laagvlieger hield PSG aardig in toom. Het aantal goede kansen voor de Parijzenaren bleef beperkt en er viel in de eerste helft slechts één doelpunt. Presnel Kimpembe kopte na een half uur spelen binnen uit een hoekschop van Nuno Mendes: 0-1.

Mbappé was zoals altijd gebrand op scoren en slaagde daar na een uur spelen in. Na een diepe bal van Kimpembe sprintte Mbappé vanaf de middellijn de defensie eruit, waarna hij de bal met enig fortuin achter doelman Clement Petrel wist te schieten: 0-2. Twaalf minuten later had Simons met een fraai passje een aandeel in het volgende doelpunt van Mbappé, die vanaf de rand van het strafschopgebied vernietigend uithaalde: 0-3. De superspits tikte zes minuten later alert ook een breedtepass van Junior Dina Ebimbe binnen: 0-4.