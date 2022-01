Rangnick hard aangepakt na zeperd Man United: ‘Hoelang hebben we?’

Maandag, 3 januari 2022 om 21:23 • Rian Rosendaal • Laatste update: 21:51

De nederlaag van Manchester United tegen Wolverhampton Wanderers (0-1) is uiteraard voer voor kritische analisten in Engeland. Oud-speler Jamie Redknapp is behoorlijk geschrokken van het spel van het elftal van manager Ralf Rangnick op eigen veld. Paul Ince, als speler jarenlang verbonden aan the Red Devils, uit eveneens zijn zorgen over het verliezende Manchester United, dat ver verwijderd is van de topploegen in de Premier League.

"Ik zag vanavond een elftal aan het werk zonder zelfvertrouwen, ideeën en een duidelijk spelsysteem", zo opent Redknapp maandag zijn analyse in de studio van Sky Sports. "Rangnick kwam binnen bij Manchester United met zijn beroemde 4-2-2-2-formatie. Maar het systeem werkt gewoon niet. Je hebt daar namelijk de juiste spelers voor nodig, spelers die in een dergelijk systeem kunnen functioneren. Vandaag ging Rangnick terug naar een systeem met drie verdedigers en ik denk eerlijk gezegd dat hij gewoon systemen verzint. Er zit geen idee achter en ook een bepaalde identiteit ontbreekt momenteel bij Manchester United", legt de oud-speler van onder meer Liverpool en Tottenham Hotspur de vinger op de zere plek.

??? "It doesn't work." ??? "They're all over the place." Jamie Redknapp and Paul Ince question #MUFC's system, belief and identity after their defeat to Wolves at Old Trafford. ?? Watch #MUNWOL reaction on Sky Sports PL pic.twitter.com/WQrLfeVENT — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2022

"Manchester United had vandaag helemaal niets te bieden", gaat de zeer kritische Redknapp verder. "Als je naar Manchester City kijkt en de andere topploegen in Europa, dan zie je dat ze het middenveld onder controle hebben. Maar Manchester United had vanavond geen enkele keer controle over het middenveld. De passing verliep verre van vloeiend en de middenvelders waren ook nooit in staat om het gevaar van Wolverhampton in te dammen. Manchester United stelde diep teleur vandaag." Redknapp krijgt gelijk bijval van de eveneens teleurgestelde Ince.

"Hoelang hebben we?", begint de oud-middenvelder met gevoel voor cynisme aan zijn analyse van de wedstrijd. "Je kunt in het stadion goed merken dat de supporters van Manchester United ontevreden zijn. Er was ook boegeroep bij de wissel van Mason Greenwood (die werd vervangen door Bruno Fernandes, red.). Jamie heeft gelijk als hij zegt dat een 4-2-2-2-systeem simpelweg niet werkt. De resultaten en het vertoonde spel tegen Norwich City (0-1 overwinning, red.), Newcastle United (1-1 gelijkspel, red.) en vandaag tegen Wolverhampton baren mij echt zorgen. Het is echt een zorgwekkende situatie aan het worden bij Manchester United."

Ince trekt vervolgens de vergelijking met Tottenham Hotspur, waar Antonio Conte korte tijd geleden werd aangesteld als manager. De Londense club lijkt er inmiddels een stuk beter voor te staan. "Die heeft in een kort tijdsbestek, in zeven of acht wedstrijden, al het nodige weten te realiseren. Na vijf wedstrijden zie ik echt niet wat de bedoeling is van Rangnick bij Manchester United. Het is echt een zooitje en ik vraag me af of de spelers elkaar wel vertrouwen", aldus Ince, tussen 1989 en 1995 actief voor Manchester United.

Redknapp doet tot slot nog een zorgwekkende constatering. "Ik zie spelers bij Manchester United sjokken op het moment dat ze de bal verliezen. Voor de wedstrijd heb ik de clubcultuur en de gewoonten die er zijn ingeslopen al naar voren gebracht, er is met Rangnick nog niets veranderd. Als ik dan Rashford zie invallen, dan denk ik: Kom op Marcus, laat de manager zien wat je kan. Hij heeft je in de laatste twee wedstrijden gepasseerd. Maar bij hem was er ook geen vertrouwen en geloof. Hij verloor constant de bal. Jadon Sancho, hetzelfde verhaal. Die liep in de eerste helft zonder enig vertrouwen of geloof rond. En dat slaat over op de andere spelers van Manchester United."

Rangnick zag zelf ook dat Manchester United met name in verdedigend opzicht een kwetsbare indruk maakte. "We maakten teveel fouten, lieten ons te vaak uitspelen en gaven teveel kansen weg", zegt de verliezende manager bij de BBC. "Dat maakte het niet gemakkelijker voor ons en daarom gingen we ook terug naar een systeem met drie verdedigers. De problemen die vanavond ontstonden waren er drie, vier weken geleden, toen ik hier arriveerde, ook al. Het is heel moeilijk om een DNA te ontwikkelen bij balbezit en balverlies. Vandaag was goed te zien dat we nog flink wat stappen moeten zetten."