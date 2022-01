Coronaspook blijft Barcelona achtervolgen: wéér twee besmettingen

Maandag, 3 januari 2022 om 20:33 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:41

Ook Ferran Torres en Pedri zijn getroffen door het coronavirus, zo meldt Barcelona. Beide spelers hebben maandagavond positief getest en zijn in goede gezondheid in thuisisolatie gegaan. Ferran werd maandagmiddag opmerkelijk genoeg nog voorgesteld als nieuwe aanwinst van de Catalanen. Beide spelers trainden maandag mee bij Barça, dat zal vrezen voor meer besmettingen.

Ferran schudde maandag diverse handen en poseerde samen met vicepresident Rafa Yuste, president Joan Laporta en technisch directeur Mateu Alemany voor de Spaanse pers. "Ik ga deze uitdaging aan met ambitie, nederigheid en veel verlangen", zei Ferran bij zijn presentatie. "Toen ik vertrok Manchester City Ik had het idee om terug te keren naar La Liga en Barça toonde interesse. Ik ben een ambitieuze speler en hou van een uitdaging. Ik wil Barça terugbrengen naar waar het thuishoort."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Ook Pedri voegt zich dus bij de besmette spelers van Barcelona. De middenvelder is op de weg terug van een hamstringblessure en traint alweer een tijd mee. Barça kampt met grote coronaproblemen, want afgelopen week testten al liefst tien spelers positief. Sergiño Dest, Philippe Coutinho, Ez Abde, Samuel Umtiti, Gavi, Ousmane Dembélé, Jordi Alba, Clément Lenglet, Alex Balde en Dani Alves. Van die spelers werden Umtiti en Lenglet al snel weer negatief bevonden.

Xavi maakte zaterdag fel protest tegen het doorgaan van de competitiewedstrijd tegen Real Mallorca, die dankzij een doelpunt van Luuk de Jong uiteindelijk met 0-1 werd gewonnen. “We zitten in een extreme situatie”, zei de trainer van Barça. “Ik maak me zorgen. Dit is het moment om een wedstrijd uit te stellen, want dit is competitievervalsing. Eerder werd er wel een wedstrijd van ons (tegen Sevilla, red.) uitgesteld wegens interlands in Zuid-Amerika en toen misten we maar een paar spelers. Mallorca heeft er ook om gevraagd om de wedstrijd uit te stellen. Je moet handelen met gezond verstand, dit is de realiteit. We zullen spelen als LaLiga ons dwingt om te spelen. Maar het is een chaotische situatie. We zullen proberen om te winnen."