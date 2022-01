Manchester United start 2022 met eerste nederlaag onder Rangnick

Maandag, 3 januari 2022 om 20:26 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:34

Manchester United kent een zeer tegenvallend begin van 2022. Interim-manager Ralf Rangnick zag zijn elftal maandagavond namelijk verliezen van nummer acht Wolverhampton Wanderers: 0-1. the Red Devils hadden de top zes in de Premier League kunnen betreden, maar staan door de minieme nederlaag nog steeds slechts zevende, maar liefst 22 punten achter koploper en buurman Manchester City. Wel moeten worden aangetekend dat Manchester United twee duels minder heeft gespeeld (21 om 19). Donny van de Beek bleef andermaal negentig minuten op de bank zitten op Old Trafford. Cristiano Ronaldo, die samen met Edinson Cavani de voorhoede vormde, zag een treffer worden afgekeurd vanwege buitenspel.

Er was bij Manchester United een basisplaats voor Phil Jones, die voor het eerst sinds 22 januari 2020 speeltijd kreeg bij de thuisspelende ploeg. Het was een enigszins rommelige openingsfase in Manchester, met een goede mogelijkheid voor Jadon Sancho in minuut zeven. Na goed voorbereidend werk van Mason Greenwood kwam de bal terecht bij de vleugelaanvaller, maar diens schot vanaf de rand van het strafschopgebied werd gestuit door de defensie van the Wolves. Kort daarna redde David De Gea uiterst bekwaam op inzetten van achtereenvolgens Daniel Podence en Rúben Neves.

Het vertrouwen bij Wolverhampton groeide en na twintig minuten moest De Gea handelend optreden bij een knal met rechts van de mee opgekomen wingback Nélson Semedo. Manchester United leek het steeds lastiger te krijgen op eigen veld, al was daar altijd de dreiging van Cristiano Ronaldo. Na bijna een halfuur spelen kon de aanvaller een voorzet vanaf rechts van Aaron Wan-Bissaka net niet koppend tot doelpunt verwerken. In de slotfase van de eerste helft faalde Raúl Jiménez in kansrijke positie met een kopbal, al bleek uit de beelden dat hij buitenspel stond. In de slotminuut blokte de alerte Jones een inzet van de vrijgekomen Francisco Trincão.

Het soms ploeterende Manchester United kwam na een uur spelen steeds beter in de wedstrijd, mede ook door de entree van Bruno Fernandes. De Portugese spelmaker loste Greenwood af bij de thuisclub. Fernandes kreeg in minuut 67 een unieke kans om de 1-0 aan te tekenen, maar zijn knal teisterde de lat, tot ongeloof van alles en iedereen op Old Trafford. Een minuut later scoorde Ronaldo alsnog, maar zijn kopdoelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel. Wolverhampton overleefde twee hachelijke momenten en de bezoekers sloegen zelf keihard toe aan de andere kant.

????????????! ?? Het staat al de hele wedstrijd 0-0, maar in de slotfase komt Wolverhampton Wanderers via João Moutinho toch op voorsprong! ?? Kan Manchester United nog een punt redden? ???#ZiggoSport #PremierLeague #MUNWOL pic.twitter.com/oUCLulknB7 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 3, 2022

Romain Saïss raakte nog de lat in de 75ste minuut, maar zeven minuten later kwam Wolverhampton alsnog aan de leiding op Old Trafford. Een voorzet vanaf rechts van Adama Traoré werd nog weggewerkt door de defensie van Manchester United, maar daarmee was het gevaar niet geweken. Vanaf de rand van het strafschopgebied schoot João Moutinho onberispelijk raak in de linkerbenedenhoek: 0-1. Rangnick stuurde Anthony Elanga nog het veld in voor Wan-Bissaka, terwijl Sancho plaats moest maken voor Marcus Rashford. De wissels en de vijf minuten aan blessuretijd waren desondanks niet genoeg om de eerste nederlaag van 2022 en de eerste verliesbeurt sinds de aanstelling van Rangnick af te wenden. Het is de eerste overwinning van Wolverhampton op bezoek bij Manchester United sinds 1980 en de achtste plaats in de Premier League is dankzij de zege in bezit.