Xavi Simons betrokken in opmerkelijk aanvalsplan met ook Wijnaldum

Maandag, 3 januari 2022 om 20:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:17

Xavi Simons staat maandagavond voor de tweede keer dit seizoen in de basis bij Paris Saint-Germain. De aanvallende middenvelder, wiens contract komende zomer afloopt, mag van Mauricio Pochettino starten in de Coupe de France-wedstrijd tegen vierdeklasser Vannes. PSG speelt verder in een op papier vrij sterke formatie met daarin ook Georginio Wijnaldum. Het zestiendefinaleduel begint om 21.10 uur.

PSG kampt met een corona-uitbraak en moet door besmettingen Lionel Messi, Juan Bernat, Danilo Pereira, Sergio Rico en Nathan Bitumazala missen. Neymar is al langere tijd afwezig door een blessure. Daarnaast zijn met Achraf Hakimi (Marokko), Abdou Diallo en Gana Gueye (beiden Senegal) drie spelers uitgevlogen om zich voor te bereiden op de Afrika Cup. Het noopt Pochettino tot de nodige wijzigingen. De Argentijn lijkt Wijnaldum en Simons te hebben aangewezen als flankspelers, die centrumspits Kylian Mbappé moeten ondersteunen.

Gianluigi Donnarumma krijgt onder de lat de voorkeur, terwijl aanvoerder Presnel Kimpembe en Thilo Kehrer het centrale verdedigingsduo vormen. Colin Dagba en Nuno Mendes bezetten de backposities. Op het middenveld worden Marco Verratti en Ander Herrera ondersteund door de jongeling Edouard Michut. Het wordt voor Simons overigens zijn tweede wedstrijd dit seizoen in het eerste van PSG. De middenvelder wordt steevast genegeerd door Pochettino, maar mocht in de vorige ronde van de Coupe de France tegen Entente Feignies Aulnoye de complete wedstrijd spelen.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Dagba, Kehrer, Kimpembe, Nuno Mendes; Verratti, Michut, Ander Herrera; Wijnaldum, Mbappé, Simons