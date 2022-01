Spectaculaire terugkeer lonkt voor Wijnaldum

Tottenham Hotspur is ervan overtuigd dat Hugo Lloris zijn contract gaat verlengen. De doelman ligt momenteel vast tot de zomer van 2023, maar voert gesprekken met de clubleiding over een nieuwe verbintenis. (Fabrizio Romano)

Adrien Silva vervolgt zijn loopbaan zo goed als zeker bij Al-Wahda in de Verenigde Arabische Emiraten. De middenvelder heeft een transfervrije status nadat zijn contract bij Sampdoria met wederzijds goedvinden is ontbonden. (Gianluca Di Marzio)

Atlético Madrid wil Álvaro Morata niet met een huurdeal van anderhalf jaar plus een koopoptie naar Barcelona laten vertrekken. Daarnaast speelt mee dat Juventus niet direct een vervanger voor de aanvaller heeft klaarstaan. (Calciomercato)