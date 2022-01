Thiago Silva speelt ook op zijn 38ste in het shirt van Chelsea

Maandag, 3 januari 2022 om 18:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 19:05

Thiago Silva blijft Chelsea trouw. De Londense club brengt maandag naar buiten dat de inmiddels 37-jarige centrumverdediger zijn contract op Stamford Bridge heeft verlengd tot medio 2023. De Braziliaanse routinier beschikte bij the Blues over een aflopende verbintenis. Silva maakte in de zomer van 2020 transfervrij de overstap van Paris Saint-Germain naar Chelsea en onder manager Thomas Tuchel is hij uitgegroeid tot een vaste waarde in de defensie.

Algemeen directeur Marina Granovskaia is zeer tevreden met de nieuwe deal voor Silva in West-Londen. "De ervaring, leiderschapskwaliteiten en de prestaties van Thiago waren en zijn zeer belangrijk voor onze selectie", zo valt te lezen op de website van Chelsea. "We zijn er dus zeer blij mee dat hij zijn contract hier met een seizoen heeft verlengd. We hopen dat zijn grote invloed zal leiden tot het winnen van prijzen, dit seizoen en het seizoen daarna. Daarnaast blijft Thiago met zijn veelzijdigheid van grote waarde voor dit elftal, op en buiten het veld."

"Het is mij een genoegen om voor Chelsea uit te mogen komen", jubelt Silva na het ondertekenen van zijn nieuwe contract. "Ik had nooit gedacht dat ik drie jaar aan deze geweldige club verbonden zou zijn, ik ben dus erg gelukkig met het seizoen extra dat mij wordt geboden. Ik wil mijn familie, de club, Marina (Granovskaia, red.) en Roman Abrahimovich bedanken voor deze kans. Ik zal alles blijven geven voor Chelsea en zijn supporters. Ik heb vanaf de eerste dag hun grote steun altijd gevoeld. Het is geweldig om zo'n band te hebben en niet alleen met de supporters, maar ook met de andere spelers, de stafleden en de gehele club. Ik hoop dit niveau vast te kunnen houden in de meest belangrijke competitie ter wereld", aldus de centrale verdediger

Silva staat na anderhalf jaar op 56 wedstrijden namens Chelsea in alle competities. In zijn eerste seizoen bij de Londense club veroverde de mandekker gelijk de Champions League. In het verleden diende de verdediger naast PSG ook Fluminense en AC Milan. Hij doorbrak onlangs de grens van honderd interlands in het shirt van de Braziliaanse nationale ploeg.

Waar Silva blijft, daar lijkt collega-verdediger Antonio Rüdiger op weg naar de uitgang op Stamford Bridge. De 28-jarige centrumverdediger van Chelsea beschikt over een aflopend contract en luistert naar de voorstellen van Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus, zo weet Sky Sports. Een nieuw contract bij Chelsea is onwaarschijnlijk, maar nog niet uitgesloten.