Real, PSG, Juventus én Bayern praten officieel over transfervrije topdeal

Maandag, 3 januari 2022 om 18:54 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:13

Antonio Rüdiger heeft de topclubs over het uitzoeken. De 28-jarige centrumverdediger van Chelsea beschikt over een aflopend contract en luistert naar de voorstellen van Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern München en Juventus, zo weet Sky Sports. Een nieuw contract bij Chelsea is onwaarschijnlijk, maar nog niet uitgesloten.

De vier Europese grootmachten hopen Rüdiger deze maand te overtuigen om een voorcontract te ondertekenen en dan per 1 juli transfervrij aan te sluiten. Ook Manchester United behoort tot de clubs met belangstelling, maar heeft zich nog niet officieel gemeld bij FSB Spielberatung, het kantoor dat de belangen van de Duitser behartigt. Sky Sports stipt aan dat Ralf Rangnick, de interim-manager van United, gecharmeerd is van Rüdiger en bovendien bij hetzelfde makelaarskantoor is aangesloten.

Chelsea wil dolgraag verder met Rüdiger, maar zag zijn contractvoorstel onlangs van tafel geveegd worden door de mandekker. The Blues lijken niet verder te willen gaan dan acht miljoen euro per jaar, waarmee Rüdiger minder zou gaan verdienen dan zijn ploeggenoten Ruben Loftus-Cheek, Kepa Arrizabalaga, Marcos Alonso, Timo Werner, Thiago Silva, Kai Havertz en Romelu Lukaku. De Duitser eist een hoger salaris, waarmee er sprake is van een impasse in de contractonderhandelingen.

Rüdiger staat sinds de zomer van 2017 onder contract bij Chelsea, dat hem voor 35 miljoen euro overnam van AS Roma. De 49-voudig international voegde sindsdien een Champions League, een Europa League, een Europese Supercup en een FA Cup toe aan zijn palmares en kan zeker sinds de komst van landgenoot Thomas Tuchel als manager in het algemeen rekenen op een basisplaats. Chelsea stelde afgelopen zomer de contractverlenging van Rüdiger boven de komst van Raphaël Varane, die uiteindelijk door Manchester United werd overgenomen van Real Madrid.