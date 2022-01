Newcastle United dicht bij eerste topaankoop van 30 miljoen euro

Maandag, 3 januari 2022 om 18:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:27

Kieran Trippier moet de eerste grote naam worden die Newcastle United onder het Saudi-Arabische bewind gaat aantrekken. The Magpies zijn inmiddels in verregaande onderhandelingen met Atlético Madrid over de 31-jarige rechtsback, weet onder meer Fabrizio Romano. De deal zal naar verwachting uitkomen op een bedrag van dertig miljoen euro exclusief bonussen.

Atlético is erg te spreken over de prestaties van Trippier en heeft bovendien weinig alternatieven op de rechtsbackpositie. De Madrilenen willen de 35-voudig international dan ook liever niet laten vertrekken, maar zijn niet van plan om Trippier tegen zijn zin in Spanje te houden. De vleugelverdediger heeft zijn zinnen gezet op een terugkeer naar Engeland en heeft dat ook laten weten aan zijn clubleiding.

Voor Altético is het financiële aspect van de transfer wél aanlokkelijk. Trippier ligt nog slechts anderhalf jaar vast en een bedrag van dertig miljoen euro voor een 31-jarige speler is relatief hoog. Trippier leek afgelopen zondag na afloop van de overwinning tegen Rayo Vallecano (2-0) alvast voorzichtig het thuispubliek in het Wanda Metropolitano uit te zwaaien. De vleugelverdediger speelt sinds 2019 voor Atlético en kwam sindsdien tot 86 officiële duels en 11 assists voor de club.

Diego Simeone heeft met Sime Vrsaljko en Marcos Llorente twee alternatieven op de rechtsachterpositie, maar wenst hoe dan ook een vervanger voor Trippier. "Kieran moet nu beslissen of hij wil vertrekken of niet", zei de trainer van Atlético onlangs. "Wij zullen handelen naar die beslissing." Newcastle hoopt met Trippier zijn eerste grote vis binnen te halen en wordt in Engeland ook nadrukkelijk gelinkt aan Pierre-Emerick Aubameyang. De voormalig aanvoerder van Arsenal ligt in de clinch met zijn manager Mikel Arteta en mag vertrekken.